Когда наступит Рождество в 2025 году: на какой день недели приходится праздник
- В 2025 году Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря, которое приходится на четверг.
- Праздник сопровождается семейными застольями, посещением службы Божьей и пением колядок.
Ежегодно в декабре украинцы отмечают Рождество по новому стилю. Этот праздник приносит надежду и радость всем, ведь является прекрасной возможностью собраться семьей и провести хорошо время.
Некоторые люди начинают готовиться к Рождеству Христовому заранее. О том, на какой день недели приходится праздник – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь.
Когда будет Рождество 2025 года?
По новоюлианскому календарю, в 2025 году в Украине официально будут праздновать Рождество, как всегда, 25 декабря. Этот праздник приходится на четверг.
В этот день семьи традиционно собираются за семейным столом. На Рождество принято посещать службу Божью в церкви, молиться и устраивать негромкие семейные застолья.
Вечером верующие начинают ходить по домам соседей, где поют колядки, за что получают подарки от хозяев. Так, люди поздравляют друг друга с праздником рождения Спасителя.
Впрочем, некоторые люди придерживаются старого календаря. Именно поэтому они будут отмечать Рождество Христово 7 января, но уже в 2026 году.
Рождество Христово: какая история праздника?
- Дева Мария и ее муж Иосиф жили в Назарете. По преданию, римский император приказал провести перепись населения, из-за чего супруги отправились в Вифлеем.
- В городке они не нашли жилья, поэтому вынуждены были остановиться в хлеву для овец. Там, ночью, родился Иисус Христос.
- После рождения Сына Божьего на небе засияла яркая звезда. Ангел известил пастухов о появлении Спасителя, и они пришли в хлев, где увидели Марию и маленького Иисуса. Через некоторое время они рассказали радостную весть другим людям.