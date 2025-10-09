Некоторые люди начинают готовиться к Рождеству Христовому заранее. О том, на какой день недели приходится праздник – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь.

Когда будет Рождество 2025 года?

По новоюлианскому календарю, в 2025 году в Украине официально будут праздновать Рождество, как всегда, 25 декабря. Этот праздник приходится на четверг.

В этот день семьи традиционно собираются за семейным столом. На Рождество принято посещать службу Божью в церкви, молиться и устраивать негромкие семейные застолья.

Вечером верующие начинают ходить по домам соседей, где поют колядки, за что получают подарки от хозяев. Так, люди поздравляют друг друга с праздником рождения Спасителя.

Впрочем, некоторые люди придерживаются старого календаря. Именно поэтому они будут отмечать Рождество Христово 7 января, но уже в 2026 году.

Празднование Рождества / Фото Freepik

Рождество Христово: какая история праздника?