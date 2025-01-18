Відома точна дата свята, коли будемо відзначати Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році

Різдво Пресвятої Богородиці – це релігійне свято вважається одним із найбільших дванадесятих свят. Його також називають як Мала Пречиста.

Цього року віряни вчергове відзначатимуть це свято вже у нову дату. У цей день заведено прославляти Матір Божу, яка народила світу Ісуса Христа, який поклав початок вічному спасінню людства. Коли святкуватимемо Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році – розповідаємо на LifeStyle24.

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Історія свята Різдва Пресвятої Богородиці та традиції

Відповідно до переказів, батьки Марії, Анна та Іоаким, тривалий час не мали дітей, бо вважалось, що вони були покарані Богом. Одного разу чоловік прийшов до храму, щоб принести жертву Богові, але первосвященник не дозволив йому цього зробити, тому Іоаким подався до пустелі, щоб помолитись. Там йому об'явився Ангел, який повідомив про звістку народження доньки.

Народження Марії, дочки Іоакима та Анни / Фото з відкритих джерел

Дитину назвали Марією та дали обіцянку присвятити дочку Господу. Коли дівчинці виповнилось три, батьки ввели її в Єрусалимський храм, де та виховувалась до дванадцяти років.

Свято Різдва Богородиці почали відзначати з кінця VI – початку VII століття. Заведено, що в цей день Різдво Богородиці відзначають урочистим богослужінням у храмі, а потім люди, які збираються за святковим столом, мають попросити в Богородиці здоров'я матерям, дітям та майбутнім мамам.

Крім того, народний календар каже, що з цього дня починається осінь, можна збирати урожай, а раніше взагалі вірили, що після Різдва Богородиці можна засилати сватів до дівчат.

Коли свято Різдва Пресвятої Богородиці у 2025 році

Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це частина свят змістилась на 13 днів назад. За старим стилем, Різдво Пресвятої Богородиці відзначали 21 вересня.

Однак за новим календарем, у 2025 році віряни Різдво Пресвятої Богородиці святкуватимуть 8 вересня.