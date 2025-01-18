В этом году верующие в очередной раз будут отмечать этот праздник уже в новую дату. В этот день принято прославлять Матерь Божью, которая родила миру Иисуса Христа, который положил начало вечному спасению человечества. Когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году – рассказываем на LifeStyle24.

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История праздника Рождества Пресвятой Богородицы и традиции

Согласно преданию, родители Марии, Анна и Иоаким, долгое время не имели детей, потому что считалось, что они были наказаны Богом. Однажды мужчина пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник не позволил ему этого сделать, поэтому Иоаким отправился в пустыню, чтобы помолиться. Там ему явился Ангел, который сообщил о известии рождения дочери.

Рождение Марии, дочери Иоакима и Анны / Фото из открытых источников

Ребенка назвали Марией и дали обещание посвятить дочь Господу. Когда девочке исполнилось три, родители ввели ее в Иерусалимский храм, где та воспитывалась до двенадцати лет.

Праздник Рождества Богородицы начали отмечать с конца VI – начала VII века. Принято, что в этот день Рождество Богородицы отмечают торжественным богослужением в храме, а потом люди, которые собираются за праздничным столом, должны попросить у Богородицы здоровья матерям, детям и будущим мамам.

Кроме того, народный календарь говорит, что с этого дня начинается осень, можно собирать урожай, а раньше вообще верили, что после Рождества Богородицы можно засылать сватов к девушкам.

Когда праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 2025 году

Напомним, что 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому часть праздников сместилась на 13 дней назад. По старому стилю, Рождество Пресвятой Богородицы отмечали 21 сентября.

Однако по новому календарю, в 2025 году верующие Рождество Пресвятой Богородицы будут праздновать 8 сентября.