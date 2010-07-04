12 лет свадьбы (никелевая свадьба): что подарить

12 годовщина свадьбы – важное событие для каждой пары. Ведь удостоверяет прочность и зрелость супружеского союза.

Ее называют никелевой свадьбой, потому что этот металл олицетворяет блеск и долговечность. LifeStyle24 расскажет, как называется 12 лет свадьбы, что символизирует эта дата, какие традиции связаны с ее празднованием в разных культурах, какие подарки лучше всего выбрать для любимого человека или супругов, а также поделится интересными фактами и советами, как сделать этот день по-настоящему особенным и незабываемым.

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12 лет свадьбы: как называется годовщина и ее символика

Двенадцатая годовщина свадьбы подчеркивает устойчивость и глубину супружеских отношений. Этот рубеж символизирует важную веху в брачной жизни пары, ведь свидетельствует о глубоком уважении, заботу и способность сохранять тепло и нежность в отношениях. Никель – металл, который не ржавеет, а взамен сохраняет блеск и обладает магнитными свойствами. Именно поэтому он является идеальным символом этой годовщины.

К тому же никель ассоциируется с долговечностью, блеском и чистотой. Он одновременно твердый, но и пластичный в использовании. Так же и пара после 12 лет брака должна быть крепкой, но гибкой и способной адаптироваться к изменениям. Магнетизм никеля намекает на то, что супруги все еще привлекают друг друга как физически, так и эмоционально и духовно. А блеск металла является отражением того, что любовь пары не потускнела с годами.

Для многих влюбленных это уже этап, когда подросли дети, стабилизировались бытовые дела, а потому супруги могут снова сосредоточиться на себе и укреплении своего союза. Никелевая свадьба – хорошая возможность поблагодарить друг друга за совместно пережитое и подарить новый заряд энергии для дальнейшего супружеского пути.

Традиции и обряды празднования 12-й годовщины свадьбы

В Украине празднование 12-й годовщины свадьбы имеет свои уникальные черты. По традиции, супруги накануне этой даты должны провести генеральную уборку в доме, ведь она символизирует очищение отношений от обид, недоразумений и негативных эмоций. Особое внимание пары посвящают металлической посуде. Ведь ее блеск отражает состояние семьи – чем она чище, тем гармоничнее будут отношения.

Праздничный стол часто украшают двенадцатью блюдами, что несколько напоминает рождественскую традицию. Также в этот день супруги могут повторить свои свадебные обеты, вспомнить ценные моменты брака, посмотреть фото или видео со свадьбы. Для многих это особый момент, когда двенадцать лет свадьбы становятся началом нового этапа близости.

В то же время одним из самых романтичных обычаев является обмен никелевыми кольцами. Они не заменяют обручальные кольца, а являются напоминанием об уже пройденной части пути. Более того, иногда празднование этого дня откладывают на 12 лет и 6 месяцев. Дело в том, что это символизирует ровно половину времени между брачными обетами в ЗАГСе и серебряной свадьбой.



12 лет свадьбы / Фото Canva

Кроме этого, эта годовщина дает шанс каждому супругу на новое эмоциональное сближение. Совместные приготовления, искренние разговоры и создание новых семейных ритуалов превращают этот день в настоящий семейный праздник. Именно в такие моменты рождается еще более глубокое понимание друг друга и обновляется тепло в сердцах.

Что принято дарить на 12 лет свадьбы

Подарки на никелевую свадьбу выбирают, учитывая его символику. Наиболее популярными можно назвать изделия из никеля или предметы, в которых есть никелевые элементы. Так, это могут быть изящные столовые наборы, декоративные статуэтки, фоторамки, подсвечники, браслеты или даже сувенирные медали. Самое главное, чтобы подарок имел не только материальную, но и эмоциональную ценность. Впрочем, если вы не знаете, что дарить на 12 лет свадьбы, то выбирайте подарок, который подчеркнет глубину отношений.

К тому же презент должен подчеркивать продолжительность и качество отношений. В связи с этим, пары выбирают также вещи, связанные с блеском, ведь это символ восстановленного сияния чувств. Например, аксессуары из никеля или изделий в стиле ретро добавляют торжественности и элегантности, поэтому все это уместно вручать на 12 лет брака.

Кроме традиционных материальных подарков, все более популярными становятся презенты, дарящие эмоции и незабываемые впечатления. Так, романтические путешествия, даже короткие уикенды за городом, помогают восстановить эмоциональную связь между партнерами. А ужины при свечах в уютном ресторане или дома создают атмосферу нежности и близости, напоминая о первых свиданиях. В то же время совместные фотосессии – еще один способ остановить время и зафиксировать теплые моменты, которые потом будут греть душу.

Все, что позволяет супругам еще раз почувствовать себя влюбленными, вспомнить, почему они выбрали друг друга, и создать новые воспоминания, становится идеальным дополнением к празднованию такой важной даты.

Подарки для жены

Для женщины важно получить внимание и заботу в этот день. Поэтому украшения из никеля, в частности серьги, браслет и кулоны, могут быть изящными напоминаниями об этой особой дате. Если же ваша жена не носит металлических изделий, то отличной альтернативой станет шелковый шарф или халат, символизирующий нежность и комфорт.

Одними из традиционных цветов для 12-й годовщины считаются пионы. Они олицетворяют женственность, расцвет и гармонию. А букет пионов в сочетании с романтическим письмом или поэзией собственного авторства может стать одним из самых трогательных подарков на 12 лет свадьбы.



Букет из пионов / Фото Canva

Также в этот день можно подарить незабываемые впечатления своей любимой женщине. Например, сертификат в SPA-салон, поход в театр или даже организовать сюрприз в виде романтического вечера дома с ее любимыми фильмами и угощениями. Это подчеркнет внимание к желаниям любимой и сделает день по-настоящему особенным.

Среди других идей подарков для жены:

ароматная свеча ручной работы с никелевым подсвечником;

скретч-постер "100 свиданий" или "100 фильмов для двоих";

абонемент на курсы йоги, живописи или флористики;

индивидуальная фотосессия в паре;

кулинарный набор для приготовления ее любимого блюда дома.

Подарки для мужчины

Мужчины обычно оценивают практичные и элегантные подарки. Часы с никелевым корпусом, зажим для денег, брелок или запонки могут стать стильным аксессуаром и ежедневным напоминанием о любви и поддержке.

Также отличным вариантом является шелковые галстуки, ассоциирующиеся со статусом и вниманием к деталям. Впрочем, если человек интересуется современными технологиями, то стоит обратить внимание на современные гаджеты. В частности, на умные часы, наушники или портативные акустические системы.

Кроме этого, мужчине можно подарить сувенирные предметы, например, миниатюрную саблю в декоративном оформлении. И не надо забывать о символических подарках. Так, можно вручить книгу любимого автора мужа, бутылку хорошего виски или организовать ужин в ресторане, где вы часто проводили вместе время.

Среди других хороших идей подарков для мужчины:

металлическая фляга или нож с гравировкой;

настольный органайзер из дерева и никеля;

набор для ухода за бородой или парфюм;

абонемент в спортзал или на мастер-класс по барбекю;

компактный проектор для просмотра фильмов дома.

Подарки для пары от друзей и родных

Друзья и родственники, которых пригласили на празднование, могут выбрать подарки, которые пригодятся обоим супругам. Например, новый комплект столовой посуды с никелевыми элементами, бытовая техника, которая облегчит ежедневные дела, или хороший сервиз для кофе или чая.

В то же время достаточно популярными подарками являются те, что разнообразят досуг супругов: настольные игры, фоторамки для семейных фотографий, книги по кулинарии или искусства. Если пара имеет дачу или сад, то приятным презентом могут стать декоративные элементы для двора, садовые скульптуры или фонари.

Среди других идей подарков для пары:

скретч-карта мира для совместных путешествий;

электронная фоторамка с циклическим показом семейных фото;

семейный планер или доска желаний;

набор для создания домашней мини-сыроварни или чайной церемонии;

подарочный сертификат на парный мастер-класс, например, по гончарству, танцам или кулинарии.

Самое главное – учесть вкусы супругов и не дарить абстрактные вещи. Добавьте немного юмора и эмоций, и ваш подарок станет частью приятных воспоминаний об этом дне.

Приметы, советы и интересные факты о 12-й годовщине свадьбы

В народе существует немало примет, связанных с никелевой свадьбой. Считается, что если в этот день не поссориться, то пару ждет еще много счастливых лет. А если подарить что-то с блеском своей второй половинке, то в отношениях сохранится страсть и уважение. В то же время поцелуй в полночь во время празднования обещает новую волну влюбленности.

Однако важную роль также играют и конкретные действия, которые укрепляют союз и помогают сохранить его блеск. Так, супруги должны ежегодно обновлять совместные обещания, хотя бы раз в месяц устраивать вечера только для двоих и беречь воспоминания в фотоальбомах. Ведь все это позволяет не забывать, почему вы вместе.



12 лет свадьбы / Фото Canva

Интересно, что в других странах эта годовщина имеет собственные особенности. Во Франции, например, ее иногда называют шелковой, поэтому в этот день влюбленные дарят друг другу одежду или текстиль. В США популярны совместные путешествия на эту свадьбу, а в Японии – обмен вещами, которые пара изготовила собственноручно.

Независимо от традиций, которые вы выбираете, главное – внимание и искренность в отношении друг к другу. Важно не только один день в году демонстрировать заботу, а делать это каждый день.

Вывод

Никелевая свадьба считается важным этапом, который позволяет супругам остановиться на мгновение, оглянуться назад и переосмыслить пройденный вместе путь. Двенадцать лет брака – это уже настоящая жизненная история, наполненная счастливыми моментами, вызовами, совместными достижениями и опытом, который закаляет отношения.

Неслучайно символом этой годовщины выбран никель. Это металл, который олицетворяет прочность, выносливость и одновременно блеск, что не тускнеет со временем, так же, как и чувства двух людей, которые прошли через годы вместе, сохраняя взаимное уважение и заботу.

В день двенадцатой годовщины брака стоит напомнить друг другу о своих чувствах, еще раз сказать простое, но такое важное слово "люблю", подарить что-то особенное, что останется в памяти, или просто провести день вместе, посвятив его только себе. Вспомните, с чего начинались ваши отношения, и за что именно вы влюбились друг в друга. Пусть эта годовщина свадьбы 12 лет станет прочным фундаментом для еще более счастливых последующих.