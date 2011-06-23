3 года свадьбы (кожаная свадьба): что подарить

За три года совместной жизни супруги успевают познать как романтику, так и повседневность. И именно поэтому третья годовщина имеет свое название – кожаная свадьба.

Как кожа с годами смягчается, но не теряет прочности, так и отношения на этом этапе становятся более гибкими и искренними. LifeStyle24 подробнее рассказывает, почему 3 годовщина свадьбы считается кожаной, какие традиции с ней связаны, что подарить на кожаную свадьбу любимым и как сделать этот день по-настоящему теплым.

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3 года свадьбы можно считать первой серьезной вехой на пути к счастливой супружеской жизни. Эту годовщину называют кожаной и не просто так. Дело в том, что кожа – прочный и одновременно эластичный материал, способен выдерживать нагрузки, сохранять тепло и изнашиваться с достоинством. Именно такими со временем становятся супружеские отношения. Они уже выдержали первые испытания и стали глубокими, однако требуют постоянного внимания, как и натуральная кожа, требующая ухода.

Что интересно, этот материал также символизирует чувственность супружеской пары. Ведь кожа плотно прилегает к телу, ассоциируется с близостью, а иногда – даже со страстью. Также материал не скрывает настоящее, как и супруги, что уже хорошо знают друг друга и открыто говорят о своих потребностях, слабости и надежды. Как кожа со временем становится благороднее, так и отношения, если с ними работать, с годами приобретают глубину, которую невозможно подделать или купить за деньги.

Традиции и обряды празднования кожаной свадьбы

Исторически третья годовщина свадьбы имела особую роль в европейской культуре, в частности в немецкой и французской, ведь считалось, что именно к этому времени пара уже проходит первые бытовые трудности и учится взаимопониманию и терпению. Например, в Украине этот праздник сопровождался обрядами, которые подчеркивали силу супружеской связи и желание ее беречь и лелеять. Наши предки проводили особые обряды с самого утра. В народе верили, что новый день в этом этапе брака должен начинаться на рассвете.

Предки приглашали ближайших родственников, крестных, знакомых и друзей на 10 утра в дом, ведь именно это время привлекает благосостояние и семейное счастье. После этого хозяева угощали родных домашним караваем, испеченным с любовью и украшенным колосками, голубями и цветами. По обычаю, перед тем, как начинать застолье, происходил еще один важный ритуал. Во время него глава семьи торжественно отламывал кусок каравая и съедал его первым, чтобы продемонстрировать свои намерения защищать и бороться за счастье в семье. В то же время жена должна была попробовать любой красный плод, преимущественно яблоко, как символ любви и жизненной силы. Часто вместе с караваем подавали ржаной хлеб, как знак здоровья и простоты, что должна была быть в основе супружеского счастья.

Еще одной важной традицией был обмен перчатками. В древности их делали из натуральной кожи, что указывало как на символику даты, так и на взаимную поддержку. Мол, руки в перчатках не боятся холода, как и супруги не пугаются трудностей, когда работают в паре.

В современном мире большинство обрядов на третий год свадьбы превратилось в семейные обычаи. Так, семьи по этому случаю могут пригласить гостей на поздний завтрак и приготовить каравай не из обязанности, а из желания вложить тепло в простые вещи. В то же время обмен подарками до сих пор остается одной из самых любимых традиций влюбленных пар в любые праздники.

Что обязательно должно быть на праздничном столе

Обязательными элементами праздничного стола являются ржаной хлеб и только что испеченный каравай. Именно эти блюда олицетворяют благосостояние и простые радости жизни, поэтому их обычно ставят в центр стола. Рядом с ними часто можно увидеть яблоки красного цвета, которые ассоциируются с молодостью и плодородием.

Среди напитков хозяева преимущественно выбирают красное вино, ведь оно символизирует страсть и глубину чувств. В частности, его можно подать как сопровождение к сыру, шоколаду или мясу. В некоторых семьях на праздничный стол даже ставят стейки или тушеное мясо. Что интересно, эти блюда нередко ассоциируют с "животной" силой кожи.

Особой изюминкой кожаной свадьбы могут стать домашние печенья в форме животных или сердец. Такие лакомства готовили еще наши прабабушки: звери символизировали достаток и гармонию в доме, а сердечки – любовь и верность. По древним поверьям, супруги должны были самостоятельно испечь эти фигурки или украсить уже готовые вместе в непринужденной атмосфере. Затем это печенье каждый должен был тайком съесть, чтобы притянуть к себе счастье, благополучие и взаимопонимание.

Лучше всего, когда празднование кожаной свадьбы происходит в спокойной и уютной атмосфере дома, в теплом кругу родных. Именно такие условия позволяют создать настоящую эмоциональное событие, в которой каждая деталь будет иметь значение. Так, например, можно вместе сервировать стол, положить кожаные салфетки, которые будут напоминать о символике этого дня, зажечь свечи, включить мягкий приглушенный свет, что создает интимность и уют, и поставить парные бокалы. Однако не те, что стоят в шкафу для гостей, а специально выбранные или подаренные друг другу для особых моментов.

Что подарить на 3 года свадьбы / Фото Freepik

Что дарить на 3 года свадьбы

Самыми очевидными и одновременно глубокими вариантами являются подарки из натуральной кожи. Так, это может быть кошелек, который мужчина ежедневно будет брать с собой и вспоминать с теплом жену, которая ему это подарила. К тому же приятным презентом может стать кожаный ремень, портфель или сумка, что будет рядом с любимым на работе. Более того, хорошим подарком станет тот, что сделан на заказ. В частности, обложка для паспорта с инициалами второй половинки, браслет с датой свадьбы или фоторамка с кожаной оправой, в которой уже вставлено любимое семейное фото.

Однако далеко не все выбирают материальные вещи на три года свадьбы. Иногда лучшим подарком становятся впечатления, которые остаются в памяти навсегда. Пары обычно креативно относятся к выбору подобных презентов, поэтому могут устроить романтический ужин на крыше, совместный поход в SPA-салон или выездную фотосессию на природе или в стиле ретро, где супруги в кожаных аксессуарах будут выглядеть как герои кино. Особенно запоминаются кулинарный или гончарный мастер-классы, которые влюбленные проходят вместе, поэтому еще больше укрепляют свою эмоциональную связь.

Если же муж и жена не являются сторонниками изделий из кожи, то всегда можно выбрать символический или эмоциональный подарок на 3 годовщину свадьбы. Например, красные яблоки в декоративной корзине с пожеланиями, подушки в форме сердец, ароматические свечи с нотами кожи или дерева, и парный дневник, в котором можно оставлять друг другу романтические письма.

Также можно подобрать персональный подарок на 3 года свадьбы:

для мужа – именная фляга, часы, набор для ухода за кожей и книга в кожаном переплете часы набор для ухода за кожей и книга в кожаном переплете;

– именная фляга, часы, набор для ухода за кожей и книга в кожаном переплете часы набор для ухода за кожей и книга в кожаном переплете; для жены – кожаная косметичка, бижутерия с красным жемчугом или романтическая записка, спрятанная в новой сумке;

– кожаная косметичка, бижутерия с красным жемчугом или романтическая записка, спрятанная в новой сумке; для пары – картина или постер на заказ, парные халаты или футболки, романтическая игра для двоих, билеты в кино или путешествие-сюрприз;

– картина или постер на заказ, парные халаты или футболки, романтическая игра для двоих, билеты в кино или путешествие-сюрприз; для друзей – набор ароматических свечей в винтажном кожаном футляре, парные кожаные брелоки с инициалами, настольная игра для компаний, кожаная бутылочка для ароматического масла или фоторамка с местом для совместного фото с вами.

ТОП-10 лучших подарков на кожаную свадьбу

Кожаный ежедневник или планер . Такой подарок подойдет для творческих и целеустремленных людей или для тех, кто любит фиксировать важные события.

. Такой подарок подойдет для творческих и целеустремленных людей или для тех, кто любит фиксировать важные события. Красивый ремень ручной работы. Это классический аксессуар, подчеркивающий стиль и статус. А еще такой подарок символизирует силу и поддержку, которые дарит партнер своему любимому человеку.

Это классический аксессуар, подчеркивающий стиль и статус. А еще такой подарок символизирует силу и поддержку, которые дарит партнер своему любимому человеку. Пара кожаных перчаток . Этот презент всегда будет согревать руки вашей второй половинки и напоминать ей о любви и заботе.

. Этот презент всегда будет согревать руки вашей второй половинки и напоминать ей о любви и заботе. Кулон или браслет с кожаным элементом . Такие украшения всегда позволят иметь с собой частичку любимого человека. Особенно, если изделия парные.

. Такие украшения всегда позволят иметь с собой частичку любимого человека. Особенно, если изделия парные. Кожаная обложка на паспорт или документы . Это стильная и полезная вещь, которая точно пригодится в повседневной жизни.

. Это стильная и полезная вещь, которая точно пригодится в повседневной жизни. Фоторамка с кожаной отделкой с кожаной отделкой . В нее можно вставить совместное фото, которое будет напоминать о том, сколько уже пройдено вместе и сколько еще будет счастливых моментов впереди.

. В нее можно вставить совместное фото, которое будет напоминать о том, сколько уже пройдено вместе и сколько еще будет счастливых моментов впереди. Ручная кожаная кожаная книга пожеланий . Она может стать семейной реликвией, куда будут записывать не только поздравления, но и мечты и слова благодарности.

. Она может стать семейной реликвией, куда будут записывать не только поздравления, но и мечты и слова благодарности. Сертификат на парную фотосессию в кожаных образах . Такой презент подарит хорошие впечатления, что останутся в памяти и на фотографиях навсегда.

. Такой презент подарит хорошие впечатления, что останутся в памяти и на фотографиях навсегда. Кожаный чемодан или дорожная сумка . Это идеальный выбор для тех, кто планирует совместные путешествия или командировки.

. Это идеальный выбор для тех, кто планирует совместные путешествия или командировки. Предмет интерьера из натуральной кожи. Это могут быть декоративная подушка, пуф, органайзер или даже настенный элемент, который станет частью уютного пространства пары.

Самое главное, чтобы подарок был не формальностью или очередным пунктом в списке, а искренним и продуманным жестом, который выражает заботу и глубокое понимание того, кто его получит. Он совсем не обязательно должен быть дорогим или потрясающим – достаточно, чтобы в нем чувствовалась душа. Ведь именно из таких, на первый взгляд, небольших деталей и состоит длительная и счастливая супружеская жизнь.

Подарок на 3 год свадьбы / Фото Freepik

Почему стоит праздновать 3 года свадьбы

Три года супружеской жизни – это не очень много, но достаточно, чтобы понять, кто ты рядом с этим человеком, сколько изменений вы уже прошли и сколько еще будет впереди. Это время, когда супруги уже научились понимать друг друга без слов, замечать изменения в настроении, поддерживать молча и радоваться искренне. Именно поэтому символом этой годовщины выбрали кожу – материал, который со временем не изнашивается, а только приобретает мягкость и гибкость. Так же и брак на этом этапе уже не хрупкий, но еще способен меняться и развиваться.

В третью годовщину свадьбы важно остановиться на мгновение, посмотреть друг другу в глаза, вспомнить первый день свадьбы и увидеть, как далеко вы уже дошли. И если есть желание отметить этот день, то проведите его в компании близкого человека. Ведь это хорошая возможность поблагодарить за совместные утренники, за поддержку в сложные моменты, за улыбку и за терпение.

Кожаная свадьба напоминает супругам об эмоциональной связи, которая стала глубже, о близости, которая не требует доказательств, и о тепле, которое не исчезает. И если есть повод поделиться этим теплом, то почему бы не сделать это красиво?