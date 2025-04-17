С Чистым четвергом 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Сегодня, 17 апреля, верующие празднуют Чистый четверг. В этот день принято вспоминать Тайную вечерю, во время которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример покорности и служения ближнему.

В то же время этот праздник напоминает христианам об измене Иуды Искариота и молитве Сына Божьего в Гефсиманском саду. Согласно Священному Писанию, именно в этот день появилось Таинство Святого Причастия, во время которого люди пробуют хлеб, который символизирует тело Спасителя, и выпивают глоток вина, что означает кровь Сына Божьего, рассказывает LifeStyle24.

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По традиции верующие должны начать купаться и умываться в Чистый четверг еще до рассвета. Это позволит смыть все проблемы, накопившиеся за год. Наши предки верили, что вода, настоянная на серебре, придает силы и сохраняет молодость.

По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления с Чистым четвергом. Сохраните их себе заранее и отправьте всем друзьям, родным и знакомым. Подарите им хорошее настроение в этот светлый праздник.

Поздравления с Чистым четвергом 2025: картинки и открытки

Поздравления с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Проведите этот праздник вместе с родными и близкими. С Чистым четвергом!