После смерти близкого человека далеко не все знают, что делать с вещами умершего. Кто-то хочет их выбросить, а некоторые планируют сохранить на память.

В частности, это касается мобильного телефона покойников. Что делать со смартфоном умерших – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

Смотрите также Не стоит пугаться: почему снятся покойники и что это значит

Что делать с телефоном умерших

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, телефон умершего человека не нужно выбрасывать или избавляться от него. Отец призывает проявлять милосердие и благоразумие в таких ситуациях. Так, есть немало нуждающихся и бедных людей, которым можно подарить этот смартфон. В то же время верующие имеют возможность сделать доброе дело и передать такой телефон на нужды Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, людям не стоит бояться звонить кому-то с помощью гаджета умершего. Каждый самостоятельно должен решить, что именно делать с телефоном покойника.

Если никто из родных или близких не будет им пользоваться, то лучше отдать нуждающимся или сохранить как памятку. Что хотите, то и делайте. В церковь этот телефон нести не надо,

– заметил священник Православной Церкви Украины.

Что нельзя класть в гроб к покойнику

Верующим нельзя класть в гроб обручальные кольца. Согласно народным приметам, кольцо символизирует связь и обет, поэтому должно остаться среди живых. Среди вещей, которых следует избегать, также можно назвать деньги. Они не имеют никакой силы в мире умерших, а их присутствие в гробу считается суеверием. То же самое касается и предметов быта, в частности часов и расчесок.

Также ни в коем случае нельзя класть живые цветы в гроб. Дело в том, что растения выделяют биологические вещества, которые ускоряют процесс разложения тела, вызывая посинение кожи и появление резкого неприятного запаха. Лучше положить цветы у ног покойника или по обе стороны гроба.