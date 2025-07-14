Чтобы не привлечь беду: 8 вещей, которые категорически нельзя делать после захода солнца

В повседневной жизни многие украинцы придерживаются различных суеверий. Эти поверья возникли еще в древности и передавались из поколения в поколение.

Так, существует несколько примет, связанных с вечерним временем. Считалось, что период после захода солнца – особенно опасен, пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать вечером?

Наши предки верили, что не стоит ничего занимать или выносить из дома вечером. Дело в том, что возникает высокий риск вместе с деньгами, хлебом или даже солью отдать счастье и благосостояние.

К тому же нельзя и выносить мусор после захода солнца. По народным поверьям, человек тогда лишится здоровья и финансовой стабильности. Более того, в некоторых регионах верили, что это привлечет нечистую силу в дом.

В то же время вечером не разрешается стричь волосы и ногти, особенно детям. Ведь человек мог сократить себе продолжительность жизни или привлечь неудачи.

Также предки не советовали начинать новых дел после захода солнца. Считалось, что задуманное может не реализоваться.

Среди других вещей, которые нельзя делать вечером:

мыть пол или окна;

смотреть в зеркало;

стирать вещи;

бриться.

Что нельзя делать вечером / Фото Freepik

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