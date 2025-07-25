Не только развод и смерть: что означает год "Черной вдовы"

2025 год считается следующим после високосного. Именно поэтому в народе его привыкли называть годом "Черной вдовы".

Во многих регионах Украины это название вызывает тревогу. Что означает год "Черной вдовы" и почему его боятся люди – рассказывает LifeStyle24.

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Что означает год "Черной вдовы"?

Согласно народным поверьям, этот период может принести потери и неожиданные жизненные обстоятельства. Речь идет не только о катастрофах или масштабных событиях, но и о личных трагедиях, которые могут впоследствии иметь негативные последствия.

К тому же издавна считалось, что в год "Черной вдовы" не следует жениться. Дело в том, что супружеское счастье, рожденное в это время, будет непродолжительным. Так, существует высокий риск того, что муж погибнет при трагических обстоятельствах или будет вынужден покинуть семью, например, из-за войны. Более того, даже без смерти или трагедии супруги могут разойтись из-за отсутствия чувств.

Для наших предков следующий год после високосного был особым временем. Во время него предки старались не начинать новые дела, справлять свадьбу или строить новое жилье. Люди считали, что в этот период лучше не искушать судьбу, а жить спокойно.

Что означает год "Черной вдовы" / Фото Freepik

Почему женщин называют "черными вдовами"?

Сначала это понятие возникло в биологии, когда ученые описали паука – каракурта. Этот вид считается очень опасным, ведь его укус в 50 раз ядовитее тарантула. Более того, самка рода "черных вдов" после спаривания нередко убивает и съедает самца.

Впоследствии с такими пауками начали сравнивать женщин, чьи партнеры умирали при загадочных или подозрительных обстоятельствах. А через некоторое время термин "черная вдова" распространился в культуре и начал применяться в переносном значении – для описания девушек, которых сопровождают трагедии в личной жизни.