Ваша вторая половинка будет в восторге: лучшие идеи подарков для жены на 14 февраля

До Дня святого Валентина остается все меньше времени, поэтому следует хорошо подумать о подарке для любимого человека. Презент должен быть не только практичным, но и романтичным.

Все мужчины стремятся сделать День влюбленных лучшим для своей жены. 24 Канал рассказывает об идеях подарков для любимой женщины, которые заставят ее сердце биться чаще.

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Что подарить жене на День святого Валентина

Беспроигрышным вариантом станет ювелирное украшение. Это может быть цепочка с кулоном в форме сердца или браслет с гравировкой, где изображена важная дата для ваших супругов или инициалы женщины.

Ювелирное украшение / Фото Freepik

Для ценительниц красоты идеальным подарком будут духи. Выбранный вами аромат может напоминать о важных моментах в ваших отношениях или стать новым, что будет ассоциироваться именно с Днем святого Валентина.

Духи / Фото Freepik

Кроме этого, можно обратить внимание на подарки, которые помогут вашей любимой отдохнуть как ментально, так и физически. Для этого стоит лишь вручить жене сертификат в любимый магазин одежды или косметики или косметики и на любимые процедуры в спа-салоне.

Сертификат на поход в спа-салон / Фото Freepik

Также при выборе подарка следует учитывать предпочтения женщины. Если ваша жена увлекается кулинарией, то отличным выбором будет современный кухонный девайс или новый набор посуды. В то же время для меломанки подойдут беспроводные наушники или портативная колонка, которая сделает любимую музыку всегда доступной. А для тех, кто увлекается литературой, хорошим подарком станет книга автора, который больше всего нравится.

Книги / Фото Freepik

Однако ничто так не сближает, как совместные впечатления. Организуйте романтический викенд для двоих, заказав уютный номер в гостинице или поездку в горы. Если времени на путешествие нет, то устройте уютный ужин дома с любимыми блюдами вашей любимой, свечами и музыкой.

Романтический уикенд для двоих / Фото Freepik

Достаточно оригинальным вариантом станет портрет вашей жены на заказ. Это может быть картина, сделана в современном или старинном стиле. А для женщин, которые любят символические подарки, хорошим вариантом будет "банка любви", куда можно положить 50 или даже 100 маленьких записок с причинами, почему вы любите свою жену. Каждое утро она будет вытаскивать одну из них и чувствовать вашу заботу.

Оригинальный портрет девушки / Фото Freepik

К тому же идеальным дополнением к каждому подарку может стать красивый букет цветов вместе с коробкой конфет или макарон.