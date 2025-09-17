17 сентября по старому стилю в Украине чествуют икону Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина". В этот праздник действуют определенные запреты, которых придерживаются верующие, чтобы не навлечь неудачи в жизни.

Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" 2025: что нельзя делать в этот день?

Традиционно в праздник иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" верующим не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать. В то же время христианам не следует ссориться, ругаться и спорить с родными и близкими, чтобы не притянуть несчастье в дом.

К тому же в этот день не рекомендуется брать или занимать деньги в долг. Ведь существует высокий риск привлечь финансовые трудности в жизнь.

Кроме этого, 17 сентября нельзя давать милостыню, потому что тогда потеряете семейное счастье.

Также христианам не следует продавать личные вещи и оскорблять других людей. В то же время верующим не стоит думать о плохом, заниматься домашними делами и устраивать громкие празднования.

История праздника иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина"