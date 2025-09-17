Что нельзя делать в День иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина", чтобы не привлечь беды
- В День иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" не стоит сквернословить, конфликтовать, занимать деньги, давать милостыню.
- История иконы "Неопалимая Купина" связана с библейским рассказом о Моисее, который увидел терновый куст, пылающий, но не сгоревший, и получил от Бога призвание спасти иудеев от рабства.
17 сентября по старому стилю в Украине чествуют икону Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина". В этот праздник действуют определенные запреты, которых придерживаются верующие, чтобы не навлечь неудачи в жизни.
Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" 2025: что нельзя делать в этот день?
Традиционно в праздник иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" верующим не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать. В то же время христианам не следует ссориться, ругаться и спорить с родными и близкими, чтобы не притянуть несчастье в дом.
К тому же в этот день не рекомендуется брать или занимать деньги в долг. Ведь существует высокий риск привлечь финансовые трудности в жизнь.
Кроме этого, 17 сентября нельзя давать милостыню, потому что тогда потеряете семейное счастье.
Также христианам не следует продавать личные вещи и оскорблять других людей. В то же время верующим не стоит думать о плохом, заниматься домашними делами и устраивать громкие празднования.
История праздника иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина"
- История этой иконы описана в Ветхом Завете, а именно в Книге Исход (3:4). Когда израильский народ находился в египетском рабстве, пророк Моисей пас овец в пустыне. Однажды он отправился к горе Хорив, где увидел терновый куст, который горел, но не сгорал.
- Вдруг в огне появился ангел, и Моисей услышал голос Бога, Который открыл ему его призвание – спасти иудеев от рабства. Именно тогда Господь даровал Моисею силу чудотворения и пророчества.
- На иконе "Неопалимая Купина" в центре изображается Богородица с Младенцем Христом. В одной руке Мария держит Сына Божьего, а в другой – лестницу Иакова, символ сочетания земного и небесного.