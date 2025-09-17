17 вересня за старим стилем в Україні вшановують ікону Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина". У це свято діють певні заборони, яких дотримуються віряни, щоб не накликати невдачі в життя.

Про те, що не можна робити в День ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" – розповідає LifeStyle24.

Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" 2025: що не можна робити в цей день?

Традиційно у свято ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" вірянам не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити. Водночас християнам не слід сваритися, лаятися та сперечатися з рідними й близькими, щоб не притягнути нещастя в дім.

До того ж у цей день не рекомендується брати або позичати гроші в борг. Адже існує високий ризик привабити фінансові труднощі в життя.

Крім цього, 17 вересня не можна давати милостиню, бо тоді втратите сімейне щастя.

Також християнам не слід продавати особисті речі та ображати інших людей. Водночас вірянам не варто думати про погане, займатися хатніми справами та влаштовувати гучні святкування.

Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

Історія свята ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина"