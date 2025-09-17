Що не можна робити в День ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина", щоб не притягнути біди
- У День ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" не варто лихословити, конфліктувати, позичати гроші, давати милостиню.
- Історія ікони "Неопалима Купина" пов'язана з біблійним оповіданням про Мойсея, який побачив терновий кущ, що палав, але не згорав, і отримав від Бога покликання врятувати юдеїв від рабства.
17 вересня за старим стилем в Україні вшановують ікону Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина". У це свято діють певні заборони, яких дотримуються віряни, щоб не накликати невдачі в життя.
Про те, що не можна робити в День ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" – розповідає LifeStyle24.
Дивіться також Ікона Богородиці "Неопалима Купина": як правильно помолитися Діві Марії про зцілення й захист
Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" 2025: що не можна робити в цей день?
Традиційно у свято ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" вірянам не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити. Водночас християнам не слід сваритися, лаятися та сперечатися з рідними й близькими, щоб не притягнути нещастя в дім.
До того ж у цей день не рекомендується брати або позичати гроші в борг. Адже існує високий ризик привабити фінансові труднощі в життя.
Крім цього, 17 вересня не можна давати милостиню, бо тоді втратите сімейне щастя.
Також християнам не слід продавати особисті речі та ображати інших людей. Водночас вірянам не варто думати про погане, займатися хатніми справами та влаштовувати гучні святкування.
Історія свята ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина"
- Історія цієї ікони описана у Старому Завіті, а саме в Книзі Вихід (3:4). Коли ізраїльський народ перебував у єгипетському рабстві, пророк Мойсей пас овець у пустелі. Якось він вирушив до гори Хорив, де побачив терновий кущ, який палав, але не згорав.
- Аж раптом у вогні з'явився ангел, і Мойсей почув голос Бога, Який відкрив йому його покликання – врятувати юдеїв від рабства. Саме тоді Господь дарував Мойсею силу чудотворення та пророцтва.
- На іконі "Неопалима Купина" в центрі зображується Богородиця з Немовлям Христом. В одній руці Марія тримає Сина Божого, а в іншій – драбину Якова, символ поєднання земного й небесного.