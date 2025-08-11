Ночь всегда была для украинцев временем тайн. Наши предки верили, что после захода солнца активизируются потусторонние силы, способные забрать здоровье, благосостояние или даже судьбу.

Именно поэтому существовали строгие запреты, которых следовало придерживаться, чтобы не навлечь беды. Некоторые и сегодня избегает определенных действий в темное время суток, чтобы не привлечь трудности в жизнь, пишет LifeStyle24.

Что нельзя делать ночью?

Не стоит подметать пол ночью, потому что тогда лишитесь благополучия и покоя.

Не следует заниматься стиркой и уборкой, ведь накличете болезни в семью.

Нельзя свистеть дома после захода солнца, потому что существует высокий риск привлечь внимание нечистой силы и притянуть беду в дом.

Не рекомендуется ничего занимать из дома, чтобы не отдать свое счастье или здоровье.

Не стоит смотреть в зеркало ночью, потому что можете увидеть что-то из потустороннего мира.

Не следует сажать и пересаживать растения, потому что ночная энергия им навредит.

Нельзя выносить мусор, чтобы не лишиться счастья.

Не рекомендуется оставлять окна открытыми, чтобы не привлечь недобрых людей в свою жизнь.

Не стоит считать деньги ночью, потому что тогда накличете финансовые трудности.

Считать деньги / Фото Freepik

Впрочем, важно помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут гарантировать реальных последствий. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего.