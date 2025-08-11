Ніч завжди була для українців часом таємниць. Наші предки вірили, що після заходу сонця активізуються потойбічні сили, здатні забрати здоров'я, добробут чи навіть долю.

Саме тому існували суворі заборони, яких варто було дотримуватися, щоб не накликати біди. Дехто й сьогодні уникає певних дій у темний час доби, аби не привабити труднощі в життя, пише LifeStyle24.

Що не можна робити вночі?

Не варто підмітати підлогу вночі, бо тоді позбудетеся добробуту та спокою.

Не слід займатися пранням і прибиранням, адже накличете хвороби в родину.

Не можна свистіти вдома після заходу сонця, бо існує високий ризик привабити увагу нечистої сили та притягнути біду в дім.

Не рекомендується нічого позичати з оселі, щоб не віддати своє щастя чи здоров'я.

Не варто дивитися у дзеркало вночі, бо можете побачити щось із потойбіччя.

Не слід садити й пересаджувати рослини, бо нічна енергія їм зашкодить.

Не можна виносити сміття, щоб не позбутися щастя.

Не рекомендується залишати вікна відчиненими, щоб не привабити недобрих людей у своє життя.

Не варто рахувати гроші вночі, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Рахувати гроші / Фото Freepik

Втім, важливо пам'ятати, що прикмети не мають жодного наукового підтвердження і не можуть гарантувати реальних наслідків. Саме тому людям не варто дотримуватися народних повір'їв і сприймати їх як точне передбачення майбутнього.