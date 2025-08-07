LifeStyle24 зібрав найпопулярніші прикмети, які віщували гарні новини або удачу в справах. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

Які народні прикмети віщують щось хороше?

Якщо знайти на вулицю підкову, то варто очікувати позитивних змін у житті. Вважалося, що цей предмет може притягнути удачу та добробут в родину.

Якщо сонечко сяде на руку, то день пройде добре або зовсім скоро здійсниться ваше бажання. Однак якщо зігнати цього жука, то він може принести нещастя в дім.

Якщо побачите веселку після дощу, то рік буде радісним і пройде спокійно.

Якщо помітите пташку на підвіконні, то варто очікувати гарних новин або приємної несподіваної зустрічі.

Якщо знайти монету, яка лежить догори номіналом на дорозі, то тоді притягнете фінансовий добробут.

Якщо вранці вам щиро усміхнеться незнайома людина, то день пройде добре та подарує лише позитивні емоції.

Якщо загадати бажання, коли падає зірка, то воно обов'язково втілиться в реальність.

Народні прикмети / Фото Freepik

Втім, важливо пам'ятати, що прикмети не мають жодного наукового підтвердження і не можуть гарантувати реальних наслідків. Саме тому людям не варто дотримуватися народних повір'їв і сприймати їх як точне передбачення майбутнього. Для того щоб змінити своє життя, треба щодня робити добрі справи, а не лише вірити у забобони й сподіватися на краще.

