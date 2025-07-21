Так, ще у дохристиянські часи виникло чимало забобонів, пов'язаних з деревами. Зокрема, багато прикмет стосувалися стукоту по корі, розповідає LifeStyle24.

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Чи треба стукати по дереву, щоб не наврочити?

У давнину люди вірили, що в деревах живуть духи-захисники або навіть божества, які здатні допомогти у скруті. Тому стукіт по корі був своєрідним способом звернення до вищих сил.

У кельтських і друїдських традиціях дерева також мали особливе значення. Вважалося, що дотик до кори або легкий стукіт по стовбуру викликає духів-охоронців, які зможуть захистити людину від лиха.

Водночас у слов'ян дерева асоціювалися з мостом між світом людей і світом духів. Стукіт по дереву вважався способом налагодити контакт із добрими силами, що могли захистити від хвороб або злих помислів.

До того ж пращури вважали, що постукавши по дереву правою рукою, можна звернутися до духів за підтримкою, розповісти їм про свої турботи та надії. У той момент нібито пробуджувався дух дерева, і людина отримувала його захист на довгі роки.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.