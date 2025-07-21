Так, еще в дохристианские времена возникло немало суеверий, связанных с деревьями. В частности, много примет касались стука по коре, рассказывает LifeStyle24.

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Надо ли стучать по дереву, чтобы не сглазить?

В древности люди верили, что в деревьях живут духи-защитники или даже божества, которые способны помочь в беде. Поэтому стук по коре был своеобразным способом обращения к высшим силам.

В кельтских и друидских традициях деревья также имели особое значение. Считалось, что прикосновение к коре или легкий стук по стволу вызывает духов-хранителей, которые смогут защитить человека от беды.

В то же время у славян деревья ассоциировались с мостом между миром людей и миром духов. Стук по дереву считался способом наладить контакт с добрыми силами, которые могли защитить от болезней или злых помыслов.

К тому же предки считали, что постучав по дереву правой рукой, можно обратиться к духам за поддержкой, рассказать им о своих заботах и надеждах. В тот момент якобы пробуждался дух дерева, и человек получал его защиту на долгие годы.

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При написании материала были использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.