Правда или миф: можно ли незамужним девушкам сидеть на углу стола

В народе верят, что незамужним девушкам не стоит сидеть на углу стола. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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Можно ли незамужним девушкам сидеть на углу стола?

В древности наши предки считали, что девушка, которая садится на углу стола, рискует не выйти замуж по крайней мере в течение следующих семи лет. Более того, она якобы может остаться одинокой навсегда и не иметь детей в будущем.

Что интересно, корни этого суеверия достигает еще дохристианских времен, когда угол имел сакральное значение для предков. Он означал перекресток миров живых и мертвых, а стол считался символом достатка и семейного благополучия.

Однако в современном мире молодежь все чаще игнорирует подобные приметы и не придерживается их. Впрочем, сидеть на углу или нет – личное дело каждого. Если уж девушка случайно оказалась на этом месте стола, то ей стоит просто пересесть в другое место.

Можно ли незамужним девушкам сидеть на углу стола / Фото Freepik

Почему нельзя незамужней девушке крестить первую девочку?

Согласно народным приметам, незамужней девушке категорически нельзя становиться крестной мамой для первой девочки в семье. Дело в том, что в таком случае крестница может перенять судьбу своей духовной матери.

Например, забрать ее женское счастье, красоту или даже стать причиной того, что та останется одинокой. Именно поэтому наши предки хотели, чтобы крестной для первой девочки становилась счастливая в браке женщина.