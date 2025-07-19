Не только ссоры: что значит, когда рассыпалась соль

Так, один из самых распространенных суеверий утверждает, что тот, кто рассыпал соль, может навлечь на себя ссоры и недоразумения. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что означает, когда рассыпалась соль?

Во многих украинских семьях до сих пор верят, что такая рассыпанная соль может вызвать конфликты в семье или напряжение в отношениях. И это не случайно, ведь в прошлом этот продукт был достаточно ценным, а его потеря могла привести к беде.

К тому же по народным поверьям, рассыпанная соль – это предвестник гостей. Особенно, если она упала якобы без всякого вмешательства человека. В таком случае в дом вскоре могут прийти неожиданные или даже нежелательные гости.

Впрочем, верить в эти приметы, или нет – личный выбор каждого. Если вы все же доверяете народным поверьям, то после рассыпания соли стоит бросить еще горстку через левое плечо, чтобы отвлечь возможную ссору.

Что означает, когда рассыпалась соль / Фото Freepik

Можно ли одалживать соль?

Наши предки верили, что этот продукт имеет энергетическую связь с домом. Поэтому если занимать соль, то появляется высокий риск ослабить защиту своего дома и впустить в него чужие проблемы.

К тому же человек, который отдавал этот продукт своему соседу или родственнику, мог забрать с собой удачу хозяина. В связи с этим в некоторых регионах Украины граждане даже боялись брать соль из рук других, потому что не хотели привлечь чужие проблемы в свою семью.