Саме тому існували суворі заборони, яких варто було дотримуватися, щоб не накликати біди. Дехто й сьогодні уникає певних дій у темний час доби, аби не привабити труднощі в життя, пише LifeStyle24.

Що не можна робити вночі?

Не варто підмітати підлогу вночі, бо тоді позбудетеся добробуту та спокою.

Не слід займатися пранням і прибиранням, адже накличете хвороби в родину.

Не можна свистіти вдома після заходу сонця, бо існує високий ризик привабити увагу нечистої сили та притягнути біду в дім.

Не рекомендується нічого позичати з оселі, щоб не віддати своє щастя чи здоров'я.

Не варто дивитися у дзеркало вночі, бо можете побачити щось із потойбіччя.

Не слід садити й пересаджувати рослини, бо нічна енергія їм зашкодить.

Не можна виносити сміття, щоб не позбутися щастя.

Не рекомендується залишати вікна відчиненими, щоб не привабити недобрих людей у своє життя.

Не варто рахувати гроші вночі, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Рахувати гроші / Фото Freepik

Втім, важливо пам'ятати, що прикмети не мають жодного наукового підтвердження і не можуть гарантувати реальних наслідків. Саме тому людям не варто дотримуватися народних повір'їв і сприймати їх як точне передбачення майбутнього.