Саме тому існували суворі заборони, яких варто було дотримуватися, щоб не накликати біди. Дехто й сьогодні уникає певних дій у темний час доби, аби не привабити труднощі в життя, пише LifeStyle24.

Що не можна робити вночі?

  • Не варто підмітати підлогу вночі, бо тоді позбудетеся добробуту та спокою.
  • Не слід займатися пранням і прибиранням, адже накличете хвороби в родину.
  • Не можна свистіти вдома після заходу сонця, бо існує високий ризик привабити увагу нечистої сили та притягнути біду в дім.
  • Не рекомендується нічого позичати з оселі, щоб не віддати своє щастя чи здоров'я.
  • Не варто дивитися у дзеркало вночі, бо можете побачити щось із потойбіччя.
  • Не слід садити й пересаджувати рослини, бо нічна енергія їм зашкодить.
  • Не можна виносити сміття, щоб не позбутися щастя.
  • Не рекомендується залишати вікна відчиненими, щоб не привабити недобрих людей у своє життя.
  • Не варто рахувати гроші вночі, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Рахувати грошіРахувати гроші / Фото Freepik

Втім, важливо пам'ятати, що прикмети не мають жодного наукового підтвердження і не можуть гарантувати реальних наслідків. Саме тому людям не варто дотримуватися народних повір'їв і сприймати їх як точне передбачення майбутнього.