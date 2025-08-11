Именно поэтому существовали строгие запреты, которых следовало придерживаться, чтобы не навлечь беды. Некоторые и сегодня избегает определенных действий в темное время суток, чтобы не привлечь трудности в жизнь, пишет LifeStyle24.

Смотрите также 7 народных примет, которые предвещают только положительные изменения в жизни

Что нельзя делать ночью?

Не стоит подметать пол ночью, потому что тогда лишитесь благополучия и покоя.

Не следует заниматься стиркой и уборкой, ведь накличете болезни в семью.

Нельзя свистеть дома после захода солнца, потому что существует высокий риск привлечь внимание нечистой силы и притянуть беду в дом.

Не рекомендуется ничего занимать из дома, чтобы не отдать свое счастье или здоровье.

Не стоит смотреть в зеркало ночью, потому что можете увидеть что-то из потустороннего мира.

Не следует сажать и пересаживать растения, потому что ночная энергия им навредит.

Нельзя выносить мусор, чтобы не лишиться счастья.

Не рекомендуется оставлять окна открытыми, чтобы не привлечь недобрых людей в свою жизнь.

Не стоит считать деньги ночью, потому что тогда накличете финансовые трудности.

Считать деньги / Фото Freepik

Впрочем, важно помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут гарантировать реальных последствий. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего.