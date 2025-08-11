Именно поэтому существовали строгие запреты, которых следовало придерживаться, чтобы не навлечь беды. Некоторые и сегодня избегает определенных действий в темное время суток, чтобы не привлечь трудности в жизнь, пишет LifeStyle24.
Что нельзя делать ночью?
- Не стоит подметать пол ночью, потому что тогда лишитесь благополучия и покоя.
- Не следует заниматься стиркой и уборкой, ведь накличете болезни в семью.
- Нельзя свистеть дома после захода солнца, потому что существует высокий риск привлечь внимание нечистой силы и притянуть беду в дом.
- Не рекомендуется ничего занимать из дома, чтобы не отдать свое счастье или здоровье.
- Не стоит смотреть в зеркало ночью, потому что можете увидеть что-то из потустороннего мира.
- Не следует сажать и пересаживать растения, потому что ночная энергия им навредит.
- Нельзя выносить мусор, чтобы не лишиться счастья.
- Не рекомендуется оставлять окна открытыми, чтобы не привлечь недобрых людей в свою жизнь.
- Не стоит считать деньги ночью, потому что тогда накличете финансовые трудности.
Считать деньги / Фото Freepik
Впрочем, важно помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут гарантировать реальных последствий. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего.