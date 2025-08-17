Сегодня, 17 августа, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко могло бы исполниться 57 лет. Но жизнь певца трагически оборвалась в автокатастрофе, произошедшей 2 февраля 2015 года, когда он возвращался с концерта в Кривом Роге.

Украинцы продолжают беречь память об Андрее: поют любимые песни группы "Скрябин", вспоминают его лучшие высказывания. По случаю дня рождения певца редакция LifeStyle 24 собрала цитаты Кузьмы, которые актуальны до сих пор. Цитаты Кузьмы Скрябина, которые актуальны до сих пор "Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, то это беда для всех. И поэтому, как по мне, нейтральным быть нельзя".

"Я возненавидел то, что сначала любил. Я возненавидел наших политиков, потому что это лицемеры. Я возненавидел Россию, к которой всегда относился толерантно".

"Больше всего в мире я боюсь войны. Война – самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется – то есть самое ужасное".

"Патриотические песни надо писать все время, а не тогда, когда их писать надо. Потому что до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами – понадевали вышиванки и наклеили их на машины. Их еще "вышиватниками" называют. Нацепил вышиванку – и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой...". Кузьма Скрябин / Фото из сети "Мой дом – единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей".

"Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови".

"Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!"