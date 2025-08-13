BIGSHOW ORCHESTRA приглашает на концерт "Места счастливых людей", который состоится 17 августа, пишет Show 24 со ссылкой на их инстаграм-страницу. В этот день Андрею Кузьменко могло бы исполниться 57 лет.

Организаторы предлагают собраться всем тем, кто помнит, любит и вдохновляется музыкой группы "Скрябин". Концерты состоятся в живописных Митрополичьих садах в 15:00 и 18:30.

На мероприятии по-новому зазвучат песни, что для многих стали ориентирами и мотивацией. Композиции Андрея Кузьменко будет выполнять струнный состав оркестра, рок-бэнд и солисты.



Концерт ко дню рождения Кузьмы / Фото из инстаграма BIGSHOW

Слушатели смогут услышать такие треки как "Места счастливых людей", "Люди, как корабли", "Молчать", "Старые фотографии", "Шампанские глаза", "Спи себе сама", "Мам" и другие.

Эти песни – как тихий диалог с воспоминаниями, как объятия для души, как свет, ведущий нас сквозь жизненные бури,

– поделились организаторы.

Дирижером выступит Роман Мачишин. В BIGSHOW добавляют, что концерт "Места счастливых людей" – это возможность остановиться и почувствовать, что каждый из нас носит в себе маленький свет.

Напомним, ранее Анжелика Рудницкая вспомнила о неприятной ситуации, которая произошла с ней и Андреем Кузьменко. "Территорию А", которую она основала, убрали из эфира, а вместо этого начали показывать хит-парад, где ведущим был Кузьма. Впоследствии музыкант извинился перед Анжеликой.