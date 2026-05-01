24 Канал предлагает подборку из десяти знаковых композиций, каждая из которых имеет свою неповторимую историю и уже стала культовой для многих.

"Плач Иеремии" – "Она"

Это, без преувеличения, одна из главных рок-баллад независимой Украины. Песня была написана поэтом Константином Москальцем в августе 1989 года во Львове. Поговаривают, работа над текстом длилась трое суток, а последняя строка "А она, а она будет сидеть грустная..." родилась благодаря случайной фразе друга о его невесте. Хотя поклонники долго искали реальный прообраз лирической героини, сам автор признался, что это собирательный символический образ. Наиболее известной стала версия группы "Плач Иеремии" из альбома 1995 года, которая сделала слова песни известными всем.

"Океан Эльзы" – "Обійми"

Выпущенная в 2013 году как лирическая рок-баллада о любви, песня "Обійми" после 2014-го 2022-го годов приобрела совсем другой, сакральный смысл. Она превратилась в гимн тоски по родным, которых разлучила война, и несокрушимой веры в воссоединение. Когда Святослав Вакарчук поет строки "Когда наступит день, закончится война...", миллионы сердец замирают в ожидании того самого момента, когда можно будет наконец обнять родных.

Юрий Рыбчинский и Игорь Поклад – "Глаза на песке"

Эта песня – настоящий шедевр украинской эстрады, рожденный в творческом тандеме Юрия Рыбчинского и Игоря Поклада. Интересно, что это была первая совместная работа выдающегося поэта и композитора. Песня, написана в период их совместной службы в армии, сразу стала хитом, который исполняли многие исполнители. Композиция отличается невероятной вокальной и эмоциональной сложностью. Неслучайно победительница "Голоса страны" Елена Луценко, которая записала этот трек как главный саундтрек к сериалу "Две матери", признавалась, что чувствовала особый трепет.

Kalush Orchestra – Stefania

Песня, которая покорила мир на Евровидении-2022, начиналась как личный подарок солиста Олега Псюка матери на 60-летие. Интересно, что сама мама Стефания до последнего не знала, что сын посвятил ей песню, и поняла это лишь с первых строк на сцене. После начала полномасштабного вторжения строки "Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе" приобрели новое значение для миллионов слушателей.

Видеоклип на песню, снятый после деоккупации Киевщины, стал отдельным произведением искусства. Кадры, сделаны среди руин Бучи, Ирпеня, Бородянки и Гостомеля, где женщины-военные выносят детей из-под завалов, сделали метафору "Украина-мать" визуально бесспорной и превратили Stefania на один из главных саундтреков сопротивления. Сочетание современного рэпа, фолка и щемящей колыбельной вызывает у кого-то неповторимый эффект муравьев, а у кого-то и слезы.

София Ротару – "Чекай"

Эта песня вошла в альбом "Единому" (2003), который София Ротару посвятила памяти своего мужа и продюсера Анатолия Евдокименко . Альбом пронизан невероятной болью утраты и светлой ностальгией. Сама песня "Чекай" это о преданности и глубокой женской верности.

Назарий Яремчук – "Пригласи меня во сны"

Одна из самых нежных мелодий Владимира Ивасюка, написана в 1973 году на слова Богдана Стельмаха. Песню создали для спектакля "Мезозойская история Дрогобычского театра, где тогда работал Стельмах. Когда Ивасюк написал музыку, он отказался от гонорара со словами: "Никаких сделок, я сделал это для своего друга Богдана".

Первой исполнительницей стала София Ротару, однако настоящую популярность и статус "золотого фонда" композиции принесло мужское исполнение Назария Яремчука, чей бархатный тенор сделал ее неповторимой. Чтобы достичь уникального "клавесинного" звучания во время записи на телевидении, Ивасюк собственноручно нацепил на струны рояля металлические канцелярские скрепки.

"Скрябин" и Ирина Билык – "Мовчати"

Этот дуэт стал одним из самых неожиданных и сильных в истории украинской поп-музыки. Песня вышла в 2003 году как сингл с альбома "Натура". Интересно, что текст и мелодия буквально приснились Андрею Кузьменко. Он признавался, что это был первый случай в его жизни, когда песня пришла во сне.

Не менее интересна история создания знаменитого видеоклипа: его снимали прямо в квартире Ирины Билык, куда специально привезли кровать для кадров. Певица вспоминала, что сцена с сигаретой была "маленькой неправдой" – она никогда не умела курить и сделала это единственный раз в жизни ради съемок. В 2020 году "Мовчати" вошла в список "20 знаковых песен за 20 лет" по версии экспертов премии YUNA.

"Скрябин" – "Спи собі сама"

Песня вошла в альбом "Натура" 2003 года. Малоизвестный факт: музыку и текст написал не сам Кузьма, а Андрей Подлужный (известный также как исполнитель Ничлава), который также исполнил бэк-вокал и участвовал в аранжировке. Сам Кузьма признавался, что смысл песни можно воспринимать по-разному.Смысл песни можно расценивать так, что дядя просто ушел от своей женщины на рыбу или пить пиво, вот и "спи себе сама, когда возле тебя меня нет". Многослойность от бытовой ссоры до экзистенциальной драмы потери сделала "Спи собі сама" гимном разбитых сердец. Горькая ирония, приправленная жизненной мудростью, пробирает до мурашек каждый раз, когда звучит знакомый мотив.

"Мотор'ролла" – "8-ый цвет"

Главный хит группы, вышедший в 2005 году в альбоме "...шо кому не ясно?", имеет удивительно трогательную историю создания. Текст написала подруга музыкантов Тамара (Тома) Приймак, которая просто передала фронтмену Сергею Присяжному пачку своих стихов. Через полгода, листая те листы в поезде по дороге из Киева в Хмельницкий, где его ждала жена в роддоме, Присяжный наткнулся на слова "Хочешь, я твоим цветом буду, 8-ым цветом, 8-ым чудом" и прямо в дороге написал музыку. Запись состоялась за один день в Киеве на студии с участием бас-гитариста группы Qarpa Артура Даниеляна.

С.К.А.Й. – "Тебя это может убить"

Именно эта песня стала настоящим прорывом для тернопольской группы и подарила ей всеукраинскую популярность. Автором слов и музыки является фронтмен Олег Собчук. Впервые композиция прозвучала в 2005 году в эфире телеканала М1 в программе "Свежая кровь", где молодой коллектив так понравился продюсеру Эдуарду Климу, что тот сразу предложил контракт с лейблом Lavina Music. Сингл мгновенно получил ротации на 25 радиостанциях Украины, а одноименный видеоклип надолго закрепился на верхушках хит-парадов. Песня вошла в дебютный альбом "То, что надо" (2006) и стала визитной карточкой группы на годы вперед.

