24 Канал пропонує добірку з десяти знакових композицій, кожна з яких має свою неповторну історію та вже стала культовою для багатьох.

"Плач Єремії" – "Вона"

Це, без перебільшення, одна з головних рок-балад незалежної України. Пісня була написана поетом Костянтином Москальцем у серпні 1989 року у Львові. Подейкують, робота над текстом тривала три доби, а останній рядок "А вона, а вона сидітиме сумна…" народився завдяки випадковій фразі друга про його наречену. Хоча шанувальники довго шукали реальний прообраз ліричної героїні, сам автор зізнався, що це збірний символічний образ. Найбільш відомою стала версія гурту "Плач Єремії" з альбому 1995 року, яка зробила слова пісні відомими всім.

"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Обійми"

Випущена у 2013 році як лірична рок-балада про кохання, пісня "Обійми" після 2014-го 2022-го років набула зовсім іншого, сакрального сенсу. Вона перетворилася на гімн туги за рідними, яких розлучила війна, та незламної віри у возз'єднання. Коли Святослав Вакарчук співає рядки "Коли настане день, закінчиться війна...", мільйони сердець завмирають в очікуванні того самого моменту, коли можна буде нарешті обійняти найрідніших.

"Океан Ельзи" – "Обійми": дивіться відео онлайн

Юрій Рибчинський та Ігор Поклад – "Очі на піску"

Ця пісня – справжній шедевр української естради, народжений у творчому тандемі Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада. Цікаво, що це була перша спільна робота видатного поета і композитора. Пісня, написана в період їхньої спільної служби в армії, одразу стала хітом, який виконували багато виконавців. Композиція вирізняється неймовірною вокальною та емоційною складністю. Невипадково переможниця "Голосу країни" Олена Луценко, яка записала цей трек як головний саундтрек до серіалу "Дві матері", зізнавалася, що відчувала особливий трепет.

Юрій Рибчинський та Ігор Поклад – "Очі на піску": дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania

Пісня, яка підкорила світ на Євробаченні-2022, починалася як особистий подарунок соліста Олега Псюка матері на 60-річчя. Цікаво, що сама мама Стефанія до останнього не знала, що син присвятив їй пісню, і зрозуміла це лише з перших рядків на сцені. Після початку повномасштабного вторгнення рядки "Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе" набули нового значення для мільйонів слухачів.

Відеокліп на пісню, знятий після деокупації Київщини, став окремим витвором мистецтва. Кадри, зроблені серед руїн Бучі, Ірпеня, Бородянки та Гостомеля, де жінки-військові виносять дітей з-під завалів, зробили метафору "Україна-мати" візуально беззаперечною і перетворили Stefania на один із головних саундтреків спротиву. Поєднання сучасного репу, фольку та щемкої колискової викликає у когось неповторний ефект мурах, а у когось і сльози.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Софія Ротару – "Чекай"

Ця пісня увійшла до альбому "Єдиному" (2003), який Софія Ротару присвятила пам'яті свого чоловіка та продюсера Анатолія Євдокименка . Альбом пронизаний неймовірним болем втрати та світлою ностальгією. Сама пісня "Чекай" це про відданість та глибоку жіночу вірність.

TAYANNA з піснею "Чекай" на концерті-бенефісі Руслана Квінти: дивіться відео онлайн

Назарій Яремчук – "Запроси мене у сни"

Одна з найніжніших мелодій Володимира Івасюка, написана у 1973 році на слова Богдана Стельмаха. Пісню створили для вистави "Мезозойська історія Дрогобицького театру, де тоді працював Стельмах. Коли Івасюк написав музику, він відмовився від гонорару зі словами: "Ніяких угод, я зробив це для свого друга Богдана".

Першою виконавицею стала Софія Ротару, однак справжню популярність і статус "золотого фонду" композиції принесло чоловіче виконання Назарія Яремчука, чий оксамитовий тенор зробив її неповторною. Щоб досягти унікального "клавесинного" звучання під час запису на телебаченні, Івасюк власноруч почепив на струни рояля металеві канцелярські скріпки.

Назарій Яремчук – "Запроси мене у сни свої": дивіться відео онлайн

"Скрябін" та Ірина Білик – "Мовчати"

Цей дует став одним із найнесподіваніших і найсильніших в історії української поп-музики. Пісня вийшла у 2003 році як сингл з альбому "Натура". Цікаво, що текст і мелодія буквально наснилися Андрію Кузьменку. Він зізнавався, що це був перший випадок у його житті, коли пісня прийшла уві сні.

Не менш цікавою є історія створення знаменитого відеокліпу: його знімали просто у квартирі Ірини Білик, куди спеціально привезли ліжко для кадрів. Співачка згадувала, що сцена з цигаркою була "маленькою неправдою" – вона ніколи не вміла палити і зробила це єдиний раз у житті заради зйомок. У 2020 році "Мовчати" увійшла до списку "20 знакових пісень за 20 років" за версією експертів премії YUNA.

"Скрябін" та Ірина Білик – "Мовчати": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Спи собі сама"

Пісня увійшла до альбому "Натура" 2003 року. Маловідомий факт: музику та текст написав не сам Кузьма, а Андрій Підлужний (відомий також як виконавець Нічлава), який також виконав бек-вокал і брав участь в аранжуванні. Сам Кузьма зізнавався, що зміст пісні можна сприймати по-різному.Сенс пісні можна розцінювати так, що дядя просто пішов від своєї жінки на рибу або пити пиво, от і "спи собі сама, коли біля тебе мене нема". Багатошаровість від побутової сварки до екзистенційної драми втрати зробила "Спи собі сама" гімном розбитих сердець. Гірка іронія, приправлена життєвою мудрістю, пробирає до мурах щоразу, коли звучить знайомий мотив.

"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

"Мотор'ролла" – "8-ий колір"

Головний хіт гурту, що вийшов у 2005 році в альбомі "…шо кому не ясно?", має напрочуд зворушливу історію створення. Текст написала подруга музикантів Тамара (Тома) Приймак, яка просто передала фронтмену Сергію Присяжному пачку своїх віршів. Через пів року, гортаючи ті аркуші в поїзді дорогою з Києва до Хмельницького, де на нього чекала дружина в пологовому будинку, Присяжний натрапив на слова "Хочеш, я твоїм кольором буду, 8-им кольором, 8-им чудом" і прямо в дорозі написав музику. Запис відбувся за один день в Києві на студії за участю бас-гітариста гурту Qarpa Артура Даніеляна.

"Мотор'ролла" – "8-ий колір": дивіться відео онлайн

С.К.А.Й. – "Тебе це може вбити"

Саме ця пісня стала справжнім проривом для тернопільського гурту і подарувала йому всеукраїнську популярність. Автором слів і музики є фронтмен Олег Собчук. Уперше композиція прозвучала у 2005 році в ефірі телеканалу М1 у програмі "Свіжа кров", де молодий колектив так сподобався продюсеру Едуарду Кліму, що той одразу запропонував контракт із лейблом Lavina Music. Сингл миттєво здобув ротації на 25 радіостанціях України, а однойменний відеокліп надовго закріпився на верхівках хіт-парадів. Пісня увійшла до дебютного альбому "Те, що треба" (2006) і стала візитівкою гурту на роки вперед.

С.К.А.Й. – "Тебе це може вбити": дивіться відео онлайн