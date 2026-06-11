Об этом сообщает "Укринформ". Зеленский признался, какую музыку слушает

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Владимир Зеленский считает, что все музыкальные жанры имеют крутых представителей.

Я никогда не думал, что Bunny послушаю с таким удовольствием. Есть ли сегодня возможность, чтобы в Украине был Aerosmith? Для меня "Океан Эльзы" – это Aerosmith. Я люблю Океан Эльзы. Только не говорите Вакарчуку (смеется – 24 Канал),

– сказал глава государства.

Он добавил, что в Украине много молодых талантливых музыкантов.

Я называю Вакарчука, потому что никто не обидится, что я назвал Вакарчука. Есть молодые и талантливые (музыканты – 24 Канал). А, может, талантливее, чем Вакарчук. Но точно никто так не обидится,

– продолжил Зеленский.

Что такое "Тысячевесна"?

6 июня Владимир Зеленский анонсировал полноформатную программу для поддержки современной украинской культуры, которая получила название "Тысячевесна".

По словам президента Украины, инициатива позволит ежегодно направлять миллиарды гривен на финансирование культурных продуктов и будет охватывать семь направлений: кино, сериалы, анимацию, музыку, перформативное и визуальное искусство, а также создание контента для соцсетей.

Это первая государственная программа для культуры такого формата и такого масштаба. Важно подчеркнуть: это не разовая акция. Я уверен, что эта программа должна существовать каждый год. Я уверен, что через пять – десять лет культура должна получить импульс и создать массив топового украинского контента, против которого будет бессильна любая вражеская пропагандистская машина,

– заявил он.

Отбор заявок на участие в программе продлится до 12 июня. С 17 июня по 28 июля эксперты оценят проекты и выберут те, которые получат возможность государственного финансирования.