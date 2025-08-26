С именинами: лучшие поздравления с Днем ангела Андриана в прозе и стихах
- 26 августа в Украине отмечают День ангела Андриана, в честь которого подготовлено поздравления в прозе и стихах.
- Имя Андриан имеет латинское происхождение и считается, что такие мужчины отличаются добротой и настойчивостью.
26 августа в Украине отмечают День ангела Андриана. В этот праздник стоит поднять настроение своим близким красивыми поздравлениями.
LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем ангела Андриана. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.
Поздравления с Днем ангела Андриана 2025: картинки, проза и стихи
С Днем ангела, Андриан! Твой ангел-хранитель заслуживает благодарности, ведь старательно тебя оберегал! И теперь ты тот, кем являешься, – успешный, хороший, счастливый человек! Пусть твой защитник продолжай свою работу, а тебе желаем уверенно идти к главной цели, которую ты перед собой поставил!
Дом пусть будет полной чашей и в нем пусть живут добро и уют. Пусть у тебя, наш милый Андриан, птицы под окнами поют. Чтобы в отличном настроении начинался каждый день.
В Андріана нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Адріан, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Андриан! В этот светлый праздник твоего ангела пусть все у тебя будет хорошо – здоровья, счастья, успехов! Ты хороший человек и заслуживаешь большой удачи! Лови ее за хвост и воплощай свои заветные мечты!
У тебя сегодня не просто очередной счастливый день – у тебя сегодня День ангела! Андриан, желаю тебе всех благ и приятностей. Пусть мечты воплощаются в жизнь, а люди, которые рядом с тобой, пусть помогают с этим! Наслаждайся жизнью!
Вітаю із Днем ангела Андріана,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Андріана,
Прийми привітання!