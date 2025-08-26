LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем ангела Андриана. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

Интересно С Днем ангела Натальи 2025: красивые картинки-поздравления с именинами

Поздравления с Днем ангела Андриана 2025: картинки, проза и стихи

С Днем ангела, Андриан! Твой ангел-хранитель заслуживает благодарности, ведь старательно тебя оберегал! И теперь ты тот, кем являешься, – успешный, хороший, счастливый человек! Пусть твой защитник продолжай свою работу, а тебе желаем уверенно идти к главной цели, которую ты перед собой поставил!

***

Дом пусть будет полной чашей и в нем пусть живут добро и уют. Пусть у тебя, наш милый Андриан, птицы под окнами поют. Чтобы в отличном настроении начинался каждый день.

Поздравления с Днем ангела Андриана 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

В Андріана нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Адріан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Поздравления с Днем ангела Андриана 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, 26 августа в Украине отмечают День ангела Натальи. Наша редакция подготовила поздравления в картинках и словах, которые вы можете отправить именинницам.

***

Андриан! В этот светлый праздник твоего ангела пусть все у тебя будет хорошо – здоровья, счастья, успехов! Ты хороший человек и заслуживаешь большой удачи! Лови ее за хвост и воплощай свои заветные мечты!

***

У тебя сегодня не просто очередной счастливый день – у тебя сегодня День ангела! Андриан, желаю тебе всех благ и приятностей. Пусть мечты воплощаются в жизнь, а люди, которые рядом с тобой, пусть помогают с этим! Наслаждайся жизнью!

Поздравления с Днем ангела Андриана 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Вітаю із Днем ангела Андріана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Андріана,

Прийми привітання!