С Днем ангела Юрия 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

23 апреля в Украине отмечают День ангела Юрия. Теплых слов заслуживает каждый, поэтому подарите хорошее настроение своим родным очаровательными картинками-поздравлениями.

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "земледелец". Так называют любознательных и целеустремленных мужчин, которые настойчиво идут к своей цели. Владельцы этого имени отмечаются склонностью к лидерству, поэтому могут легко возглавить команду единомышленников. Юрии любят планировать свою жизнь и быть преданными своим принципам, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут.

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Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем ангела Юрия. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда раньше праздновали День ангела Юрия

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Юрии праздновали именины 6 мая, а сейчас их имеют – 23 апреля.