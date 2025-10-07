7 октября в Украине празднуют День ангела Юстины. Не забудьте подарить положительные эмоции близким, которые сегодня имеют именины.

Имя Юстина имеет несколько версий происхождения: первая – от мужского имени Юстус, вторая – из латинского языка, где переводится как "справедливая". Юстины имеют развитую интуицию, что помогает им при решении проблем. Владелицы этого имени отмечаются умом, порядочностью и мудростью, из-за чего они всегда производят хорошее первое впечатление на других людей, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем ангела Юстины в открытках, стихах и прозе.

День ангела Юстины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждое мгновение приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания осуществляются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

Поздравления с Днем ангела Юстины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

У житті наче зіронька ясна сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем ангела!

Поздравления с Днем ангела Юстины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, сегодня, 7 октября, также отмечают День ангела Сергея. Если у вас есть знакомые с таким именем, то предлагаем сохранить поздравления из нашей подборки.

***

В День твоего ангела, хочу пожелать крепкого здоровья, безграничной энергии, огромного счастья и неиссякаемого вдохновения. Пусть твой ангел всегда будет надежным защитником!

***

В День ангела посылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, пылкой любви, семейного уюта, прибыльной работы, огромного успеха, вездесущей удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!

Поздравление с Днем ангела Юстины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".