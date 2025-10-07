Сегодня – День ангела Юстины 2025: теплые поздравления в открытках, прозе и стихах
- 7 октября в Украине празднуют День ангела Юстины.
- Редакция подготовила поздравления в открытках, прозе и стихах.
7 октября в Украине празднуют День ангела Юстины. Не забудьте подарить положительные эмоции близким, которые сегодня имеют именины.
Имя Юстина имеет несколько версий происхождения: первая – от мужского имени Юстус, вторая – из латинского языка, где переводится как "справедливая". Юстины имеют развитую интуицию, что помогает им при решении проблем. Владелицы этого имени отмечаются умом, порядочностью и мудростью, из-за чего они всегда производят хорошее первое впечатление на других людей, пишет LifeStyle24.
Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года
По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем ангела Юстины в открытках, стихах и прозе.
День ангела Юстины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждое мгновение приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.
***
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания осуществляются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
У житті наче зіронька ясна сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем ангела!
Кстати, сегодня, 7 октября, также отмечают День ангела Сергея. Если у вас есть знакомые с таким именем, то предлагаем сохранить поздравления из нашей подборки.
***
В День твоего ангела, хочу пожелать крепкого здоровья, безграничной энергии, огромного счастья и неиссякаемого вдохновения. Пусть твой ангел всегда будет надежным защитником!
***
В День ангела посылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, пылкой любви, семейного уюта, прибыльной работы, огромного успеха, вездесущей удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!
***
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".