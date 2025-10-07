7 жовтня в Україні святкують День ангела Юстини. Не забудьте подарувати позитивні емоції близьким, які сьогодні мають іменини.

Ім'я Юстина має кілька версій походження: перша – від чоловічого імені Юстус, друга – з латинської мови, де перекладається як "справедлива". Юстини мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм під час розв'язання проблем. Власниці цього імені відзначаються розумом, порядністю та мудрістю, через що вони завжди справляють гарне перше враження на інших людей, пише LifeStyle24.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем ангела Юстини у листівках, віршах і прозі.

День ангела Юстини 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання здійснюються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Привітання з Днем ангела Юстини 2025 / Колаж LifeStyle24

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

У житті наче зіронька ясна сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем ангела!

До речі, сьогодні, 7 жовтня, також відзначають День ангела Сергія. Якщо у вас є знайомі з таким іменем, то пропонуємо зберегти привітання з нашої добірки.

У День твого ангела, хочу побажати міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде надійним захисником!

У День ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, всюдисущої удачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".