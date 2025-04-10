С Днем ангела Максима 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

10 апреля в Украине отмечают День ангела Максима. Теплых слов заслуживает каждый, поэтому подарите хорошее настроение своим родным очаровательными картинками-поздравлениями.

Это имя происходит из латинского языка и означает "величайший". Такие мужчины стремятся достигать больших целей и становиться лидерами. Они часто уверены в себе и могут легко сплотить вокруг себя людей. В частности, Максимам присущи категоричность и пыл, который трудно сдержать, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут.

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Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем ангела Максима. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Максима 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Максима 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда раньше праздновали День ангела Максима

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Максимы праздновали именины 23 апреля, а сейчас их имеют – 10 апреля.