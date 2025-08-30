Календарь именин может помочь родителям, у которых уже совсем скоро родится ребенок, выбрать для него имя. В сентябре верующие будут иметь много Дней ангела.

С переходом Украины на новоюлианский календарь даты некоторых именин изменились. О Днях ангела сентября 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь. Интересно Календарь праздников на сентябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев Календарь именин на сентябрь 2025 по новоюлианскому календарю 1 сентября – Татьяна, Семен, Марфа, Наталья.

2 сентября – Руфина, Антоний, Юлиан, Леонид, Герман, Петр, Василий, Серафима, Павел, Владимир, Михаил, Антин, Анатолий, Иван, Феодор, Демид, Филипп, Феодосий, Стефан, Ксения, Николай, Виктор.

3 сентября – Андрей, Феофан, Сергей, Филипп, Михаил, Константин, Ефим, Василиса, Роман, Феоктист, Илья, Алексей, Николай, Харитон, Петр, Иоанн, Домна, Владимир, Дорофей, Василий.

4 сентября – Александр, Феодор, Григорий, Симон, Афанасий, Елена, Павел, Аким, Николай, Петр, Юлиан, Михаил, Моисей, Стефан, Иоанн, Василий, Митрофан.

5 сентября – Давид, Глеб, Максим, Феодор, Ираида, Алексей, Ефим, Елизавета, Авдей, Захар, Афанасий, Раиса.

6 сентября – Архип, Михаил, Всеволод, Кирилл, Димитрий, Иоанн, Фекла, Андрей, Макар, Константин, Давид, Дионисий.

7 сентября – Лука, Савва, Андрей, Макар, Василий, Александр, Иван, Михаил, Евгений, Николай, Стефан, Петр, Лев, Пахомий, Григорий.

8 сентября – Георгий, Иван.

9 сентября – Сергей, Афанасий, Александр, Алексий, Иосиф, Феофан, Дмитрий, Василий, Анна, Харитон, Аким, Григорий, Никита, Феодосий, Захар.

10 сентября – Иван, Семен, Евгений, Петр, Андрей, Глеб, Василий, Татьяна, Константин, Гавриил, Касьян, Климент, Николай, Павел.

11 сентября – Роман, Сергей, Герман, Дмитрий, Лев, Карп, Николай, Виктор.

12 сентября – Даниил, Феодор, Алексей, Юлиан, Никодим, Иван, Николай, Семен, Афанасий.

13 сентября – Стефан, Леонтий, Лукьян, Петр, Валериан, Ерофей, Илья, Юлиан, Николай, Александр.

14 сентября – Иван, Николай.

15 сентября – Макар, Мария, Максим, Игнатий, Григорий, Николай, Петр, Дмитрий, Порфирий, Валериан, Стефан, Евдокия, Яков, Иван, Людмила, Андрей, Никита, Виссарион, Федот, Иосиф, Леонид, Герасим.

16 сентября – Дорофей, Виктор, Иосиф, Григорий, Людмила, Алексей, Сергей.

17 сентября – София, Никодим, Иван, Александра, Любовь, Павел, Надежда, Ирина, Серафим, Илья, Феодосий, Вера.

18 сентября – , Ян, Алексей, Вениамин, София, Сергей, Михаил, Арина, Иван, Владимир, Константин, Евфросиния 0 Ариадна, Илларион, Петр, Ирина, Вольдемар, Аркадий, Борис.

19 сентября – Егор, Мария, Константин, Макар, Теодор, Давид, Трофим, Нил, Федор, Гавриил, Георгий, Алексей, Игорь, Николай.

20 сентября – Александр, Татьяна, Олег, Василий, Федор, Илларион, Иван, Ян, Теодор, Михаил, Остап.

21 сентября – Владимир, Ян, Андрей, Даниил, Петр, Дмитрий, Валентин, Константин, Александр, Василий, Иосиф, Нестор, Иван, Вольдемар, Лаврентий.

22 сентября – Параска, Петр, Александр, Вениамин, Мартин, Макар, Кузьма, Николай.

23 сентября – Ян, Иннокентий, Андрей, Николай, Петр, Иван, Раиса, Ираида.

24 сентября – Давид, Павел, Ибрагим, Степан, Виталий, Владислав, Сергей, Стефан, Фекла, Василий, Андрей, Антон.

25 сентября – Ефросиния, Павел, Роман, Сергей, Герман, Максим, Николай, Александр, Евгений, Прохор, Остап, Афанасий.

26 сентября – Афанасий, Дмитрий, Ян, Иван, Николай, Тихон, Владимир, Вольдемар, Александр.

27 сентября – Петр, Марк, Михаил, Виктор, Герман, Аристарх, Федор, Акулина, Феврония, Федор, Игнат, Дмитрий.

28 сентября – Юлиана, Теодор, Нестор, Родион, Ульяна, Ян, Александр, Анна, Федор, Илларион, Ибрагим, Валентин, Иеремей, Кирилл, Вячеслав, Харитон, Остап, Георгий, Егор, Иван, Татьяна, Макар, Мария, Марк.

29 сентября – Ян, Иван.

30 сентября – Александр, Матвей, Алексей, Михаил, Петр, Леонид, Василий, Серафим, Григорий, Александра, Аполлинария, Семен, Аким, Вячеслав. Отметим, что на днях наша редакция рассказывала, какие церковные праздники будут в сентябре 2025 года. Календарь Дней ангела на сентябрь 2025 по старому стилю 1 сентября – Николай, Тимофей, Андрей, Феофан.

2 сентября – Максим, Виктор, Тимофей, Иван, Владимир.

3 сентября – Марфа, Павел, Ефрем, Александр.

4 сентября – Макар, Афанасий, Александр, Василий, Ариадна, Гавриил, Михаил, Алексей, Иван, Ерофей.

5 сентября – Павел, Николай, Иван, Ефрем.

6 сентября – Георгий, Арсений, Петр.

7 сентября – Иван, Моисей, Владимир.

8 сентября – Петр, Виктор, Георгий, Дмитрий, Наталья, Мария.

9 сентября – Михаил, Иван, Дмитрий, Владимир, Степан, Анфиса, Александр.

10 сентября – Сергей, Иван, Николай, Анна, Макар, Василий, Лаврентий, Леонтий, Моисей, Георгий, Павел.

11 сентября – Иван.

12 сентября – Даниил, Александр, Елизавета, Иван, Гавриил, Павел, Петр, Денис, Григорий, Арсений, Макар.

13 сентября – Владимир, Михаил, Дмитрий, Александр, Иван, Геннадий.

14 сентября – Наталья, Семен, Татьяна, Марфа.

15 сентября – Михаил, Иван, Анатолий, Леонид, Павел, Петр, Василий, Феодор, Николай, Владимир, Стефан, Виктор.

16 сентября – Сергей, Владимир, Алексей, Андрей, Михаил, Константин, Петр, Василиса, Филипп, Иван, Илья, Роман, Василий, Николай.

17 сентября – Михаил, Петр, Симон, Павел, Александр, Иван, Василий, Елена, Николай, Григорий.

18 сентября – Глеб, Давид, Ираида, Захар, Максим, Раиса, Алексей, Елизавета.

19 сентября – Денис, Михаил, Константин, Всеволод, Андрей, Давид, Иван, Дмитрий, Макар, Кирилл.

20 сентября – Евгений, Александр, Андрей, Петр, Николай, Иван, Григорий, Василий, Макар, Михаил.

21 сентября – Георгий, Иван.

22 сентября – Дмитрий, Алексей, Василий, Никита, Иосиф, Анна, Сергей, Александр, Григорий.

23 сентября – Татьяна, Павел, Николай, Василий, Иван, Константин, Петр, Семен, Евгений, Андрей.

24 сентября – Герман, Лев, Сергей, Дмитрий, Николай, Виктор, Роман.

25 сентября – Алексей, Николай, Иван, Даниил, Семен.

26 сентября – Леонтий, Петр, Николай, Илья, Александр.

27 сентября – Николай, Иван.

28 сентября – Максим, Иван, Андрей, Людмила, Макар, Мария, Петр, Никита, Евдокия, Дмитрий, Григорий, Иосиф, Николай.

29 сентября – Людмила, Григорий, Виктор, Иосиф, Сергей, Алексей.

30 сентября – Павел, Илья, Вера, Александра, Ирина, София, Любовь, Иван, Надежда.