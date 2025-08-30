Календар іменин може допомогти батькам, у яких вже зовсім скоро народиться дитина, обрати для неї ім'я. У вересні віряни матимуть багато Днів ангела.

З переходом України на новоюліанський календар дати деяких іменин змінилися. Про Дні ангела вересня 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар. Цікаво Календар свят на вересень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців Календар іменин на вересень 2025 за новоюліанським календарем 1 вересня – Тетяна, Семен, Марфа, Наталія.

2 вересня – Руфіна, Антоній, Юліан, Леонід, Герман, Петро, Василь, Серафима, Павло, Володимир, Михайло, Антін, Анатолій, Іван, Феодор, Демід, Філіпп, Феодосій, Стефан, Ксенія, Микола, Віктор.

3 вересня – Андрій, Феофан, Сергій, Філіпп, Михайло, Костянтин, Юхим, Василиса, Роман, Феоктист, Ілля, Олексій, Микола, Харитон, Петро, Іоан, Домна, Володимир, Дорофей, Василь.

4 вересня – Олександр, Феодор, Григорій, Симон, Опанас, Олена, Павло, Яким, Микола, Петро, Юліан, Михайло, Мойсей, Стефан, Іоанн, Василь, Митрофан.

5 вересня – Давид, Гліб, Максим, Феодор, Іраїда, Олексій, Юхим, Єлизавета, Авдей, Захар, Опанас, Раїса.

6 вересня – Архіп, Михайло, Всеволод, Кирило, Димитрій, Іоанн, Фекла, Андрій, Макар, Костянтин, Давид, Діонісій.

7 вересня – Лука, Сава, Андрій, Макар, Василь, Олександр, Іван, Михайло, Євген, Микола, Стефан, Петро, Лев, Пахомій, Григорій.

8 вересня – Георгій, Іван.

9 вересня – Сергій, Опанас, Олександр, Алексій, Йосип, Феофан, Дмитро, Василь, Ганна, Харитон, Яким, Григорій, Микита, Феодосій, Захар.

10 вересня – Іван, Семен, Євген, Петро, Андрій, Гліб, Василь, Тетяна, Костянтин, Гавриїл, Касьян, Климент, Микола, Павло.

11 вересня – Роман, Сергій, Герман, Дмитро, Лев, Карп, Микола, Віктор.

12 вересня – Данило, Феодор, Олексій, Юліан, Никодим, Іван, Микола, Семен, Опанас.

13 вересня – Стефан, Леонтій, Лук'ян, Петро, Валеріан, Єрофей, Ілля, Юліан, Микола, Олександр.

14 вересня – Іван, Микола.

15 вересня – Макар, Марія, Максим, Ігнатій, Григорій, Микола, Петро, Дмитро, Порфирій, Валеріан, Стефан, Євдокія, Яків, Іван, Людмила, Андрій, Микита, Віссаріон, Федот, Йосип, Леонід, Герасим.

16 вересня – Дорофій, Віктор, Йосип, Григорій, Людмила, Олексій, Сергій.

17 вересня – Софія, Никодим, Іван, Олександра, Любов, Павло, Надія, Ірина, Серафим, Ілля, Феодосій, Віра.

18 вересня – Ян, Олексій, Веніамін, Софія, Сергій, Михайло, Аріна, Іван, Володимир, Костянтин, Євфросинія, Аріадна, Іларіон, Петро, Ірина, Вольдемар, Аркадій, Борис.

19 вересня – Єгор, Марія, Костянтин, Макар, Теодор, Давид, Трохим, Ніл, Федір, Гаврило, Георгій, Олексій, Ігор, Микола.

20 вересня – Олександр, Тетяна, Олег, Василь, Федір, Іларіон, Іван, Ян, Теодор, Михайло, Остап.

21 вересня – Володимир, Ян, Андрій, Данило, Петро, Дмитро, Валентин, Костянтин, Олександр, Василь, Йосип, Нестор, Іван, Вольдемар, Лаврентій.

22 вересня – Параска, Петро, Олександр, Веніамін, Мартін, Макар, Кузьма, Микола.

23 вересня – Ян, Інокентій, Андрій, Микола, Петро, Іван, Раїса, Іраїда.

24 вересня – Давид, Павло, Ібрагім, Степан, Віталій, Владислав, Сергій, Стефан, Фекла, Василь, Андрій, Антон.

25 вересня – Єфросинія, Павло, Роман, Сергій, Герман, Максим, Микола, Олександр, Євген, Прохор, Остап, Опанас.

26 вересня – Опанас, Дмитро, Ян, Іван, Микола, Тихін, Володимир, Вольдемар, Олександр.

27 вересня – Петро, Марк, Михайло, Віктор, Герман, Аристарх, Федір, Акуліна, Февронія, Федір, Ігнат, Дмитро.

28 вересня – Юліана, Теодор, Нестор, Родіон, Уляна, Ян, Олександр, Ганна, Федір, Іларіон, Ібрагім, Валентин, Єремей, Кирило, В'ячеслав, Харитон, Остап, Георгій, Єгор, Іван, Тетяна, Макар, Марія, Марк.

29 вересня – Ян, Іван.

30 вересня – Олександр, Матвій, Олексій, Михайло, Петро, Леонід, Василь, Серафим, Григорій, Олександра, Аполлінарія, Семен, Яким, В'ячеслав. Зауважимо, що днями наша редакція розповідала, які церковні свята будуть у вересні 2025 року. Календар Днів ангела на вересень 2025 за старим стилем 1 вересня – Микола, Тимофій, Андрій, Феофан.

2 вересня – Максим, Віктор, Тимофій, Іван, Володимир.

3 вересня – Марфа, Павло, Єфрем, Олександр.

4 вересня – Макар, Афанасій, Олександр, Василь, Аріадна, Гаврило, Михайло, Олексій, Іван, Єрофій.

5 вересня – Павло, Микола, Іван, Єфрем.

6 вересня – Георгій, Арсеній, Петро.

7 вересня – Іван, Мойсей, Володимир.

8 вересня – Петро, Віктор, Георгій, Дмитро, Наталія, Марія.

9 вересня – Михайло, Іван, Дмитро, Володимир, Степан, Анфіса, Олександр.

10 вересня – Сергій, Іван, Микола, Ганна, Макар, Василь, Лаврентій, Леонтій, Мойсей, Георгій, Павло.

11 вересня – Іван.

12 вересня – Данило, Олександр, Єлизавета, Іван, Гаврило, Павло, Петро, Денис, Григорій, Арсеній, Макар.

13 вересня – Володимир, Михайло, Дмитро, Олександр, Іван, Геннадій.

14 вересня – Наталія, Семен, Тетяна, Марфа.

15 вересня – Михайло, Іван, Анатолій, Леонід, Павло, Петро, Василь, Феодор, Микола, Володимир, Стефан, Віктор.

16 вересня – Сергій, Володимир, Олексій, Андрій, Михайло, Костянтин, Петро, Василиса, Пилип, Іван, Ілля, Роман, Василь, Микола.

17 вересня – Михайло, Петро, Симон, Павло, Олександр, Іван, Василь, Олена, Микола, Григорій.

18 вересня – Гліб, Давид, Іраїда, Захар, Максим, Раїса, Олексій, Єлизавета.

19 вересня – Денис, Михайло, Костянтин, Всеволод, Андрій, Давид, Іван, Дмитро, Макар, Кирило.

20 вересня – Євген, Олександр, Андрій, Петро, Микола, Іван, Григорій, Василь, Макар, Михайло.

21 вересня – Георгій, Іван.

22 вересня – Дмитро, Олексій, Василь, Микита, Йосип, Ганна, Сергій, Олександр, Григорій.

23 вересня – Тетяна, Павло, Микола, Василь, Іван, Костянтин, Петро, Семен, Євген, Андрій.

24 вересня – Герман, Лев, Сергій, Дмитро, Микола, Віктор, Роман.

25 вересня – Олексій, Микола, Іван, Данило, Семен.

26 вересня – Леонтій, Петро, Микола, Ілля, Олександр.

27 вересня – Микола, Іван.

28 вересня – Максим, Іван, Андрій, Людмила, Макар, Марія, Петро, Микита, Євдокія, Дмитро, Григорій, Йосип, Микола.

29 вересня – Людмила, Григорій, Віктор, Йосип, Сергій, Олексій.

30 вересня – Павло, Ілля, Віра, Олександра, Ірина, Софія, Любов, Іван, Надія.