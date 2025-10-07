7 октября празднуют День ангела Сергея. В Украине много мужчин с таким именем, поэтому стоит поздравить их сегодня с праздником.

Имя Сергей имеет несколько версий происхождения: первая – от древнеримской фамилии Sergius, которое означает "знатный", вторая – от латинского выражения servi dei, который переводится как "слуга Бога". Развитая интуиция и открытость ко всему новому позволяют Сергеям решать даже самые сложные проблемы, пишет LifeStyle24.

Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Сергей в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте друзьям, коллегам, знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.

День ангела Сергея 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажанами, добрими і простими.

Завжди усміхненими і милими,

Завжди коханими і єдиними.

***

Поздравляем с именинами! По этому случаю желаем вам быть любимчиком судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего ангела-хранителя это будет еще легче осуществить.

Поздравления с Днем ангела 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

В День ангела посылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, горячей любви, семейного уюта, прибыльной работы, огромного успеха, вездесущей удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!

***

Твоє ім'я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Поздравления с Днем ангела 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогой, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе родители.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его за себя краснеть!

Когда раньше праздновали День ангела Сергея?

В 2023 году Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней.

В этом году Сергии отмечают свои именины 7 октября, тогда как раньше праздновали – 20 октября.

