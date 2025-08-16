Сегодня – День ангела Соломии: лучшие поздравления в прозе и стихах
- 16 июля отмечается день святой Соломии-мироносицы.
- LifeStyle24 подготовил поздравления для девушек и женщин, по имени Соломия.
Сегодня, 16 июля, отмечаем день святой Соломии-мироносицы. По старому календарю именины праздновали на 13 дней раньше.
Все, кто имеют в своем окружении девушек и женщин, по имени Соломия, должны поздравить их с этим прекрасным днем. Для этого LifeStyle24 приготовил нежные и яркие поздравления, которые можно отправить родным, друзьям и знакомым.
День ангела Соломии: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!
***
Сьогодні серпень тихо заглядає,
Щоб привітати тебе, Соломіє.
Нехай душа твоя завжди співає,
А серце вірить – і живе, й мріє.
Хай все, що треба, поруч з'явиться,
А зайве – піде геть без вороття.
Бажаю, щоб усе складалося,
Як пазл з найкращого життя.
***
С Днем ангела, Соломийка! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе твои родители.
***
Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
***
Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості тобі бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем ангела Соломію я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Милая Соломия! Желаю тебе быть женщиной, которая светится изнутри – от любви, гармонии, благодарности. Пусть в твоей жизни всегда будет место для теплых объятий, искренних улыбок и хороших неожиданностей. Пусть дорога, которой ты идешь, ведет только к свету, и даже когда будет трудно – не теряй веры. Ты достойна самого лучшего, самого искреннего и настоящего. С именинным днем тебя! Радуйся и живи на полную.
***
Соломия, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом и оберегал тебя от всего злого. Пусть каждый день приносит тебе радость, любовь и много счастливых моментов.