Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!

***

Сьогодні серпень тихо заглядає,

Щоб привітати тебе, Соломіє.

Нехай душа твоя завжди співає,

А серце вірить – і живе, й мріє.

Хай все, що треба, поруч з'явиться,

А зайве – піде геть без вороття.

Бажаю, щоб усе складалося,

Як пазл з найкращого життя.

Привітання з Днем ангела Соломії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела, Соломійка! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

***

Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!

З Днем ангела Соломії – привітання / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості тобі бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем ангела Соломію я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

Привітання з іменинами Соломії / Колаж LifeStyle24

***

Мила Соломіє! Бажаю тобі бути жінкою, яка світиться зсередини – від любові, гармонії, вдячності. Хай у твоєму житті завжди буде місце для теплих обіймів, щирих усмішок і хороших несподіванок. Нехай дорога, якою ти йдеш, веде тільки до світла, і навіть коли буде важко – не втрачай віри. Ти варта найкращого, найщирішого і найсправжнішого. З іменинним днем тебе! Радій і живи на повну.

***

Соломіє, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч і оберігав тебе від усього злого. Нехай кожен день приносить тобі радість, любов та багато щасливих моментів.