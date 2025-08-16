Усі, хто мають у своєму оточенні дівчат і жінок, на ім'я Соломія, мають привітати їх з цим прекрасним днем. Для цього LifeStyle24 приготував ніжні та яскраві привітання, які можна надіслати рідним, друзям і знайомим.
День ангела Соломії: як привітати у картинках, прозі та віршах?
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!
***
Сьогодні серпень тихо заглядає,
Щоб привітати тебе, Соломіє.
Нехай душа твоя завжди співає,
А серце вірить – і живе, й мріє.
Хай все, що треба, поруч з'явиться,
А зайве – піде геть без вороття.
Бажаю, щоб усе складалося,
Як пазл з найкращого життя.
Привітання з Днем ангела Соломії 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем ангела, Соломійка! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.
***
Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!
З Днем ангела Соломії – привітання / Колаж LifeStyle24
***
Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості тобі бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем ангела Соломію я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
Привітання з іменинами Соломії / Колаж LifeStyle24
***
Мила Соломіє! Бажаю тобі бути жінкою, яка світиться зсередини – від любові, гармонії, вдячності. Хай у твоєму житті завжди буде місце для теплих обіймів, щирих усмішок і хороших несподіванок. Нехай дорога, якою ти йдеш, веде тільки до світла, і навіть коли буде важко – не втрачай віри. Ти варта найкращого, найщирішого і найсправжнішого. З іменинним днем тебе! Радій і живи на повну.
***
Соломіє, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч і оберігав тебе від усього злого. Нехай кожен день приносить тобі радість, любов та багато щасливих моментів.