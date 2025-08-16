Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Соломійко, вітає!

***

Сьогодні серпень тихо заглядає,

Щоб привітати тебе, Соломіє.

Нехай душа твоя завжди співає,

А серце вірить – і живе, й мріє.

Хай все, що треба, поруч з'явиться,

А зайве – піде геть без вороття.

Бажаю, щоб усе складалося,

Як пазл з найкращого життя.

Поздравление с Днем ангела Соломии 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем ангела, Соломийка! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе твои родители.

***

Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

С Днем ангела Соломии – поздравления / Коллаж LifeStyle24

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості тобі бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем ангела Соломію я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

Поздравления с именинами Соломии / Коллаж LifeStyle24

***

Милая Соломия! Желаю тебе быть женщиной, которая светится изнутри – от любви, гармонии, благодарности. Пусть в твоей жизни всегда будет место для теплых объятий, искренних улыбок и хороших неожиданностей. Пусть дорога, которой ты идешь, ведет только к свету, и даже когда будет трудно – не теряй веры. Ты достойна самого лучшего, самого искреннего и настоящего. С именинным днем тебя! Радуйся и живи на полную.

***

Соломия, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом и оберегал тебя от всего злого. Пусть каждый день приносит тебе радость, любовь и много счастливых моментов.