С Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии 2025: самые красивые картинки-поздравления
- Ежегодно 17 сентября отмечают День ангела святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.
- В 2023 году Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому праздник приходится на 17 сентября вместо 30 сентября по старому стилю.
Ежегодно 17 сентября христиане отмечают особый праздник – День ангела святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот праздник Церковь вспоминает три юные души и мудрую мать, которые больше всего любили Христа и отдали за Него свою жизнь.
Их имена стали символами главных христианских добродетелей, а сама история – примером несокрушимой веры и мужества. Ежегодно 17 сентября принято поздравлять всех, кто имеет имена Вера, Надежда, Любовь и София. В этот день именинницы и их родные обращаются к своим святым покровителям с молитвой, потому что хотят получить их покровительство.
По случаю праздника редакция LifeStyle24 подготовила красивые картинки-поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти красивые открытки всем, кто празднует именины 17 сентября, и подарите им отличное настроение.
Когда празднуют День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии по старому календарю?
- Из-за этого даты, когда христиане отмечают религиозные праздники, перенеслись на 13 дней.
- По новому календарю праздник мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии отмечают 17 сентября. В то же время по старому стилю этот день приходится на 30 сентября.