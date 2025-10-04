В первые выходные октября украинцы отмечают День Черновцов и Запорожья. В этом году этот праздник приходится на 4 – 5 октября.

Что интересно, первое упоминание о городе Черновцы датируется 1408 годом, когда молдавский хозяин Александр Добрый позволил львовским и подольским купцам заниматься торговлей на этой территории. В то же время годом основания Запорожья считают 1770-й. Ведь именно тогда началось строительство Александровской крепости и форштадта на Правобережье реки Мокрой Московки, пишет LifeStyle24 со ссылкой на сообщение историка Руслана Шиханова.

По случаю Дня городов Черновцы и Запорожье наша редакция подготовила поздравления в картинках и прозе. Желаем крепкого здоровья, мужества, смелости и стойкости всем черновчанам и запорожцам.

День города Черновцы 2025: как поздравить в картинках и прозе?

С Днем города Черновцы! Пусть этот уютный уголок нашей планеты приносит каждому счастье и радость, любовь и успех, удачу и надежду. Желаю нам всем взаимоуважения, понимания и доброго блага.

Поздравление с Днем города Черновцы 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем города Черновцы! Этот праздник – особый день для каждого из нас, ведь наш город – это больше, чем просто место на карте. Пусть наш город процветает, пусть в нем всегда будет мир, согласие и любовь. Желаю всем счастья, здоровья и много приятных моментов в родном городе.

Поздравление с Днем города Черновцы 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Искренне поздравляю с Днем города Черновцы! Пусть наш город процветает, пусть в нем всегда будет мир, согласие и любовь. Пусть каждый житель чувствует гордость за свой родной город, ведь мы все вместе делаем его лучше.

Поздравление с Днем города Черновцы 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю всех с Днем города Черновцы, пусть каждая семья живет здесь счастливо, пусть город растет, становится красивее, чтобы каждый кто посетил его, чувствовал здесь комфорт и уют.

День города Запорожье 2025: поздравления в картинках и прозе

Поздравляю с Днем города Запорожья! Желаю огромных перспектив для деятельности и больших возможностей для счастливой жизни в любимом уголке планеты. Пусть город радует глаз прекрасными видами и дарит сердцу добрую надежду.

Поздравление с Днем города Запорожье 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем города и искренне желаю жить счастливо и хорошо, хранить в сердце любовь и верить только в лучшее. Пусть это место на Земле всегда будет уютным уголком радости твоей души и отрады сердца.

Поздравление с Днем города Запорожье 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с днем нашего любимого города. Пусть жизнь будет прекрасной и радостной. Пусть город наш процветает и дарит уют в наших сердцах. Пусть жители любят и ценят этот город, пусть все будут счастливы и любимы.

Поздравление с Днем города Запорожье 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем города Запорожье. Пусть этот город для каждого из вас будет особенным, пусть здесь рождается счастье и любовь, пусть развивается, даря нам светлые мечты и добрые надежды.