З Днем Чернівців і Запоріжжя 2025: найгарніші привітання для містян у картинках і прозі

Що цікаво, перша згадка про місто Чернівці датується 1408 роком, коли молдавський господар Олександр Добрий дозволив львівським і подільським купцям займатися торгівлею на цій території. Водночас роком заснування Запоріжжя вважають 1770-й. Адже саме тоді розпочалося будівництво Олександрівської фортеці та форштадту на Правобережжі річки Мокрої Московки, пише LifeStyle24 з посиланням на допис історика Руслана Шиханова.

З нагоди Дня міст Чернівці та Запоріжжя наша редакція підготувала привітання у картинках і прозі. Бажаємо міцного здоров'я, мужності, сміливості та стійкості всім чернівчанам і запоріжцям.

Дивіться також Коли будемо святкувати День вчителя в Україні у 2025 році

День міста Чернівці 2025: як привітати у картинках і прозі?

З Днем міста Чернівці! Нехай цей затишний куточок нашої планети приносить кожному щастя і радість, любов і успіх, удачу і надію. Бажаю нам усім взаємоповаги, розуміння і доброго блага.

Привітання з Днем міста Чернівці 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем міста Чернівці! Це свято – особливий день для кожного з нас, адже наше місто – це більше, ніж просто місце на карті. Нехай наше місто процвітає, нехай у ньому завжди буде мир, злагода та любов. Бажаю всім щастя, здоров'я і багато приємних моментів у рідному місті.

Привітання з Днем міста Чернівці 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Щиро вітаю з Днем міста Чернівці! Нехай наше місто процвітає, нехай у ньому завжди буде мир, злагода та любов. Нехай кожен мешканець відчуває гордість за своє рідне місто, адже ми всі разом робимо його кращим.

Привітання з Днем міста Чернівці 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю всіх з Днем міста Чернівці, нехай кожна родина живе тут щасливо, нехай місто росте, стає гарнішим, щоб кожен хто відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.

Про інші свята жовтня 2025 року – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.

День міста Запоріжжя 2025: привітання у картинках і прозі

Вітаю з Днем міста Запоріжжя! Бажаю величезних перспектив для діяльності й великих можливостей для щасливого життя в улюбленому куточку планети. Нехай місто тішить око чудовими краєвидами й дарує серцю добру надію.

Привітання з Днем міста Запоріжжя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем міста і щиро бажаю жити щасливо й гарно, зберігати в серці любов і вірити тільки в краще. Нехай це місце на Землі завжди буде затишним куточком радості твоєї душі й відради серця.

Привітання з Днем міста Запоріжжя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з днем нашого улюбленого міста. Нехай життя буде прекрасним і радісним. Нехай місто наше процвітає та дарує затишок в наших серцях. Нехай жителі люблять і цінують це місто, нехай усі будуть щасливі та кохані.

Привітання з Днем міста Запоріжжя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем міста Запоріжжя. Нехай це місто для кожного з вас буде особливим, нехай тут народжується щастя і кохання, хай розвивається, даруючи нам світлі мрії й добрі сподівання.