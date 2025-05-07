С Днем Ивано-Франковска 2025: самые красивые картинки-поздравления

Сегодня, 7 мая жители Ивано-Франковска отмечают День своего родного города. Его основали в далеком 1662 году как крепость, которая должна была защищать граждан от набегов крымских татар.

Основателем стал польский магнат Андрей Потоцкий, а в честь его отца город получил название – Станиславов. Этот город-крепость быстро превратился в торговый и культурный центр, приглашая купцов, ремесленников и художников к себе в гости. В 1962 году, к 300-летию с момента основания, Станиславов переименовали в честь великого украинского писателя Ивана Франка. Тогда город получил новое название – Ивано-Франковск, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила замечательные поздравления в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее и отправьте родным, друзьям, знакомым, коллегам и близким, которые проживают в Ивано-Франковске. Поздравьте их с Днем города и пожелайте счастья и благополучия.

Поздравления с Днем Ивано-Франковска 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Ивано-Франковска 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся вам понравились картинки-поздравления из нашей подборки. С праздником!