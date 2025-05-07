Засновником став польський магнат Андрій Потоцький, а на честь його батька місто отримало назву – Станиславів. Це місто-фортеця швидко перетворилося на торговий і культурний центр, запрошуючи купців, ремісників та митців до себе в гості. У 1962 році, до 300-річчя з моменту заснування, Станиславів перейменували на честь великого українського письменника Івана Франка. Тоді місто отримало нову назву – Івано-Франківськ, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала чудові привітання у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним, друзям, знайомим, колегам і близьким, які проживають в Івано-Франківську. Привітайте їх з Днем міста та побажайте щастя та добробуту.

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Івано-Франківська 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємося вам сподобалися картинки-привітання з нашої добірки. Зі святом!

