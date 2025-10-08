8 октября ежегодно отмечают День юриста Украины. Это профессиональный праздник для специалистов, которые следят за соблюдением прав граждан страны.

Что интересно, его установили в 1997 году Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Дату этого праздника выбрали неслучайно. Считается, что именно 8 октября 1016 года Великий князь Киевский Ярослав Мудрый издал первый свод законов "Русская правда", пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.

По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем юриста Украины в открытках, прозе и стихах. Отправьте их сегодня родным и подарите им хорошее настроение и мотивацию продолжать заниматься своим важным делом.

День юриста 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Искренне поздравляю с Днем юриста Украины! Желаю вам неисчерпаемого здоровья, энергии, оптимизма и сил. Пусть в вашей карьере не будет места для ошибок и поражений, а личная жизнь наполнится спокойствием, счастьем и любовью.

***

С Днем юриста Пусть ваше стремление к справедливости никогда не иссякнет, а все ваши старания будут вознаграждены заслуженным уважением и благодарностью.

***

Працюють всі юристи дуже гідно

І ними задоволені клієнти!

Тому, до Дня юриста принагідно,

Звучать для них найкращі компліменти!

Зі святом професійним вас вітаєм,

І бути "на коні" завжди бажаєм!

***

Закони всі чудово знаєш,

Нюансів безліч правових,

І справедливість захищаєш –

Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День юриста,

Тобі бажаю перемог!

Хай буде доля світла й чиста,

Й допомагає завжди Бог!

О других профессиональных праздниках октября 2025 года – читайте далее в нашем материале.

***

Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем юриста! Желаю легких побед, успехов во всех делах, признания и уважения. Желаю надежных людей рядом, мудрости, опыта и крепчайшего здоровья!

***

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста! Пусть ваш высокий профессионализм, отличная работоспособность, самоотдача и превосходная компетентность всегда будут залогом успеха. Желаю вам новых успехов в вашем благородном труде. Пусть осуществляются ваши карьерные планы, реализуются профессиональные амбиции. Здоровья и бодрости, достатка и благополучия, мира и согласия в семье. С праздником!

Поздравления с Днем юриста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

У твоїй роботі – не до сентиментів,

Повинен добре знати всі закони,

Важливих юридичних всіх моментів

Потрібно пам'ятати всі канони!

І все ж, попри угоди й правочини

Дозволь тебе зі святом привітати!

Звичайно, ти юрист. А ще – людина,

Тому не забувай відпочивати!

***

За мудре слово і ясну пораду,

За вірний і незгасний оптимізм,

Бо вмієте все виважить до ладу,

І заперечить впевнено софізм,

Слова вітання шлемо від душі!

Хай буде на терезах правда й сила,

Хай ваше слово важить над усе,

А мудрості незаймані вітрила

Фортуна вам в достатку принесе!

Вітаю з Днем юриста!

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".