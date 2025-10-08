Що цікаво, його встановили у 1997 році Указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Дату цього свята обрали невипадково. Вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Великий князь Київський Ярослав Мудрий видав перше зведення законів "Руська правда", пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем юриста України у листівках, прозі та віршах. Надішліть їх сьогодні рідним та подаруйте їм гарний настрій та мотивацію продовжувати займатися своєю важливою справою.

Цікаво 8 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна рубати дерева

День юриста 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Щиро вітаю з Днем юриста України! Бажаю вам невичерпного здоров'я, енергії, оптимізму та сил. Нехай у вашій кар'єрі не буде місця для помилок і поразок, а особисте життя наповниться спокоєм, щастям та любов'ю.

***

З Днем юриста! Нехай ваше прагнення до справедливості ніколи не вичерпається, а всі ваші старання будуть винагороджені заслуженою пошаною та вдячністю.

***

Працюють всі юристи дуже гідно

І ними задоволені клієнти!

Тому, до Дня юриста принагідно,

Звучать для них найкращі компліменти!

Зі святом професійним вас вітаєм,

І бути "на коні" завжди бажаєм!

***

Закони всі чудово знаєш,

Нюансів безліч правових,

І справедливість захищаєш –

Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День юриста,

Тобі бажаю перемог!

Хай буде доля світла й чиста,

Й допомагає завжди Бог!

Про інші професійні свята жовтня 2025 – читайте далі в нашому матеріалі.

***

Вітаю тебе з професійним святом – Днем юриста! Бажаю легких перемог, успіхів у всіх справах, визнання і поваги. Бажаю надійних людей поруч, мудрості, досвіду і найміцнішого здоров'я!

***

Вітаю вас із професійним святом – Днем юриста! Нехай ваш високий професіоналізм, відмінна працездатність, самовіддача і чудова компетентність завжди будуть запорукою успіху. Бажаю вам нових успіхів у вашій благородній праці. Нехай здійснюються ваші кар'єрні плани, реалізуються професійні амбіції. Здоров'я і бадьорості, достатку і благополуччя, миру і злагоди в родині. Зі святом!

Привітання з Днем юриста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У твоїй роботі – не до сентиментів,

Повинен добре знати всі закони,

Важливих юридичних всіх моментів

Потрібно пам'ятати всі канони!

І все ж, попри угоди й правочини

Дозволь тебе зі святом привітати!

Звичайно, ти юрист. А ще – людина,

Тому не забувай відпочивати!

***

За мудре слово і ясну пораду,

За вірний і незгасний оптимізм,

Бо вмієте все виважить до ладу,

І заперечить впевнено софізм,

Слова вітання шлемо від душі!

Хай буде на терезах правда й сила,

Хай ваше слово важить над усе,

А мудрості незаймані вітрила

Фортуна вам в достатку принесе!

Вітаю з Днем юриста!

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".