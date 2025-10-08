У цей день наші предки займалися ремонтом вдома. Про заборони й інші свята 8 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті преподобної Пелагії

Вона народилася в Антіохії Сирійській. У молодості вона легковажно ставилася до життя, відзначалася неабиякою красою і мала безліч шанувальників. За свої коштовні прикраси й дороге вбрання люди називали її Маргаритою – це ім'я означає "перлина". Жінка жила задля розваг і слави, аж поки одного дня не зустріла святого Нонна, єпископа Іліопольського. Коли Пелагія проїжджала вулицею в оточенні натовпу, єпископи опустили очі, соромлячись її поведінки. Однак святий Нонн довго дивився їй услід і вирішив помолитися за дівчину. Так, через тиждень Пелагія, відчувши незрозумілий поклик, прийшла на богослужіння. Слова Нонна про Страшний Суд так глибоко вразили її серце, що вона заплакала і вирішила змінити своє життя. Прийшовши до єпископа, дівчина покаялася у своїх гріхах і захотіла охреститися. Після хрещення Пелагія роздала все своє багатство бідним і, переодягнувшись у чоловічий одяг, вирушила до Єрусалима. Там вона усамітнилася в келії, дотримувалася суворого посту та багато молилася. Її вважали святим євнухом, бо ніхто не здогадувався, що під чернечим одягом насправді переховується жінка. Коли вона померла приблизно у 457 році, лише під час поховання з'ясувалося, що праведний чернець не був чоловіком.

Що не можна робити?

Не слід рубати дерева, бо тоді накличете хвороби в родину.

Не можна лінуватися.

Не слід пити алкоголь.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?