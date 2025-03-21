Всемирный день людей с синдромом Дауна 2025: история и традиции важного праздника

Сегодня, 21 марта, отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Его официально утвердила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году.

С тех пор весь мир объединяется в этот день, чтобы привлечь внимание к потребностям, прав и возможностей людей с синдромом Дауна, а также способствовать их интеграции в общество. Подробнее об этом празднике – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Всемирный день людей с синдромом Дауна 2025

Всемирный день людей с синдромом Дауна впервые отметили 21 марта 2006 года по инициативе Европейской и Всемирной ассоциаций по синдрому Дауна. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что она символизирует наличие трех лишних копий 21-й хромосомы, которые являются генетической причиной этого синдрома. Благодаря активной поддержке общественных организаций и инициатив, в 2011 году ООН официально признала этот день, и с 2012-го его отмечают во всем мире как официальный международный праздник.

Главной идеей этого дня является преодоление стереотипов в отношении людей с синдромом Дауна и создание равных возможностей для них во всех сферах, в частности в образовании и трудоустройстве. Многие с этим синдромом могут вести полноценную жизнь, учиться, работать, заниматься спортом и искусством, если получают поддержку и понимание от общества.

День людей с синдромом Дауна 2025 / Фото Freepik

Как отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна

Традиционным символом этого дня являются разноцветные носки. Они по форме напоминают хромосомы и подчеркивают уникальность каждого человека. 21 марта граждане во всем мире одевают яркие, непарные носки, чтобы выразить поддержку и солидарность. Кроме этого, проводятся различные флешмобы, лекции, конференции и благотворительные мероприятия, которые помогают распространять информацию о синдроме Дауна и способствовать созданию инклюзивного общества.

Сегодня во многих странах также активно работают программы поддержки людей с синдромом Дауна. В то же время в мире появляется все больше известных личностей с этим синдромом, которые становятся актерами или моделями, например, Паскаль Дюкенн, Меделин Стюарт, Джейми Брюер и другие.

О других праздниках марта 2025 года – читайте далее в нашем материале.