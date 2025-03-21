В этот день наши предки готовили изделия из теста и собирали березовый сок. О запретах и приметах на 21 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Иакова, епископа Катанского

О жизни святого сохранилось немного информации до наших времен. Известно, что Иаков еще с раннего возраста начал изучать Священное Писание и стремился к подвижнической жизни. Парень отправился в монастырь и принял там монашество. Святой вел строгий образ жизни, много молился и соблюдал пост. За свои достижения он получил возможность возглавить епископскую кафедру в Катанской церкви, что в Сицилии. Однако когда к власти пришел император Константин V Копроним, то началось иконоборчество, с которым не соглашался Иаков. Поэтому правитель приказал схватить епископа и бросить его в тюрьму. Там Иакова мучили, пока тот не умер.

Что нельзя делать

Не следует употреблять мясные и молочные продукты, потому что сейчас идет Великий пост.

Не стоит переедать.

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если небо облачное, то стоит ожидать дождей.

Если услышите комаров, то вскоре потеплеет.

Если погода быстро испортится, то в этом году будет хороший урожай.

Если небо ясное, то сегодня пойдет теплый дождь.

Что еще отмечают

Всемирный день людей с синдромом Дауна. Его ежегодно отмечают с 2006 года по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что основатели хотели подчеркнуть – синдром Дауна связан с тремя копиями лишней 21-й хромосомы.